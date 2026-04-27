Υπάρχουν τραγούδια που σε συγκινούν από την πρώτη στιγμή που θα τα ακούσεις σε μια φιλική μάζωξη, ανάμεσα σε τσουγκρίσματα ποτηριών και σιγοτραγούδισμα. Για τη Φωτεινή Βελεσιώτου, αυτό το τραγούδι ήταν οι «Πιο μεγάλοι χωρισμοί», σε στίχους και μουσική της αγαπημένης της φίλης και ταλαντούχας τραγουδοποιού, Εύας Λουκάτου.

Σήμερα, το τραγούδι αυτό αποκτά μια νέα πνοή. Σε μια σπάνια μουσική προσέγγιση, ο στιβαρός ζεϊμπέκικος ρυθμός απογυμνώνεται και επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη συνοδεία ενός πιάνου και μόνο, ερμηνευμένο με ευαισθησία από τον εξαιρετικό πιανίστα Στέλιο Φραγκούς. Το αποτέλεσμα είναι μια σπαρακτική μπαλάντα που εστιάζει στην ουσία του λόγου και της μελωδίας.

«Μου σηκώθηκε η τρίχα από την πρώτη φορά που άκουσα την Εύα να το παίζει με την κιθάρα της σε μια παρέα», εξομολογείται η Φωτεινή Βελεσιώτου. «Από τότε γεννήθηκε η επιθυμία να το μοιραστώ μαζί σας, να δείξω πόσο πολύ το αγάπησα. Ο στίχος της Εύας είναι τόσο άμεσος και αυθεντικός, που νιώθεις τις εικόνες να διαδραματίζονται μπροστά σου.»

Οι στίχοι περιγράφουν τη στιγμή που το σκοτάδι της νύχτας γίνεται καθρέφτης της απώλειας. Η ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου, γεμάτη ειλικρίνεια και βάθος, δίνει σάρκα και οστά στην αυταπάτη του «πάντοτε μαζί» και στην πληγή που μένει ανοιχτή όταν οι δρόμοι χωρίζουν.

Οι πιο μεγάλοι χωρισμοί

γίνονται πάντα μες στη νύχτα

για να μη βλέπει η ψυχή

πόσο βαθιά είν’ η πληγή

Με αυτήν την κυκλοφορία, οι δύο δημιουργοί και φίλες σφραγίζουν μια καλλιτεχνική συνύπαρξη που βασίζεται στην αγάπη που έχει η μία για την άλλη. Το τραγούδι «Οι πιο μεγάλοι χωρισμοί» δεν είναι απλώς μια επανεκτέλεση, αλλά μια κατάθεση ψυχής που υπόσχεται να συγκινήσει κάθε ακροατή – ακροάτρια.

Άρχισε ξανά να σκοτεινιάζει

πέρασε η ώρα κι είναι αργά

μου `λεγες θυμάμαι δεν πειράζει

να μας βρίσκει η νύχτα αγκαλιά.

Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη;

κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι;

τι μας προκαλεί την αυταπάτη

πως θά ‘μαστε πάντοτε μαζί;

Έκλεισα τα μάτια να μη δω που φεύγεις

να μη σου φωνάξω μείνε εδώ

τώρα πια που σαν εχθρό σου μ’ αποφεύγεις

πώς μπορώ για αγάπη να μιλώ;

Οι πιο μεγάλοι χωρισμοί

γίνονται πάντα μες στη νύχτα

για να μη βλέπει η ψυχή

πόσο βαθιά είν’ η πληγή.

Για να μη βλέπει ο ουρανός

τα σύννεφα που μαζευτήκαν

μες στων ανθρώπων τις ματιές

και ρίχνουν θάλασσες βροχές.

Έφυγες την ώρα που γελούσα

πάνω που `χα πει το σ’ αγαπώ

κι ό,τι μου `λεγες εγώ φορούσα

σαν το σταυρουδάκι στο λαιμό.

Μα πες μου πώς περνάει η

αγάπη; κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι;

τι μας προκαλεί την αυταπάτη

πως θά ‘μαστε πάντοτε μαζί;