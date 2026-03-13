Η Φωτεινή Βελεσιώτου, με τη χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητα που την έχουν κάνει τόσο αγαπητή στο κοινό, μας προσκαλεί στο Κύτταρο, με μία μουσική παράσταση που υπόσχεται στιγμές γέλιου, συγκίνησης και απρόσμενου προβληματισμού. Μαζί με την μπάντα της, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα όπου τα τραγούδια, άλλοτε ευθύβολα, άλλοτε αυτοσαρκαστικά, άλλοτε βαθιά συγκινητικά, γίνονται η αφορμή για μικρές ιστορίες, ευχάριστες στιγμές, διάλογο με το κοινό και απρόβλεπτες εξομολογήσεις.

Για πρώτη φορά δίπλα της, η Κική Μαυρίδου, αγαπημένη συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτις, εισβάλλει στη σκηνή με το διεισδυτικό της χιούμορ και την ευαίσθητη ματιά της πάνω στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Οι δύο γυναίκες δημιουργούν μια ζωντανή, ανατρεπτική εμπειρία, όπου μουσική και πρόζα μπλέκονται αβίαστα, οι ατάκες με τα τραγούδια, και οι στιγμές γέλιου με τη συγκίνηση.

Την ενέργεια αυτής της όμορφης παρέας ολοκληρώνει η ζωντανή ομάδα μουσικών, που συμμετέχει με μοναδικό τρόπο, κάνοντας κάθε στιγμή πλούσια, ζωντανή και απρόβλεπτη, καθώς γίνονται και οι ίδιοι μέρος της αφήγησης.

Μια παράσταση που είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, γεμάτη ρυθμό και αληθινά συναισθήματα. Μια παράσταση, γεννημένη από την αγάπη και τη στενή φιλία που συνδέει τις δύο γυναίκες, και από το αστείρευτο χιούμορ που τις χαρακτηρίζει κάθε φορά που ανταμώνουν.

Δημήτρης Μπασδάνης: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Αγγελική Παρδάλη: σαντούρι, φωνή

Ανέστης Τσιαρτσιανίδης: βιολί, φωνητικά

Μάνος Ναζλής: κρουστά

Γιώργος Σπανός: φωτογραφία αφίσας

Δευτέρες 16 & 23 Μαρτίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20.00

Έναρξη: 21.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Κρατήσεις: 210 8224134

Τιμή εισιτηρίου: 13€ προπώληση — 15€ ταμείο (ορθίων)

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Προπώληση: more.com