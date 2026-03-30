Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο επιστήμονας Ryland Grace (Ryan Gosling) ξυπνά μετά από κώμα, μέσα σε ένα διαστημόπλοιο. Τα άλλα δύο μέλη του πληρώματος έχουν αποβιώσει και ο ίδιος δεν θυμάται γιατί βρίσκεται εκεί. Καθώς ανακτά σιγά-σιγά τη μνήμη του, καταλαβαίνει ότι η τύχη της Γης βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του –αλλά, πάλι, ίσως όχι μόνο στα δικά του…

Οι Phil Lord και Christopher Miller σκηνοθετούν μαεστρικά την «Αποστολή Χαίρε Μαρία» (“Project Hail Mary”), ταινία η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Andy Weir (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος). Ήδη από τα πρώτα λεπτά του, το έργο σε βυθίζει στην ιστορία του και σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, την οποία υπογραμμίζει το εξαιρετικό soundtrack. Με θαυμάσιο ρυθμό, παρά την άνω των δύο ωρών διάρκεια, και τα flashbacks τοποθετημένα σε καίρια σημεία, το σενάριο του Drew Goddard ξεδιπλώνει αριστοτεχνικά τα «μυστικά» του. Και, παρότι δεν είμαι ιδιαιτέρως φίλη της επιστημονικής φαντασίας, ομολογώ ότι, στην προκειμένη περίπτωση, καθηλώθηκα. Ασφαλώς και ο θεατής, προκειμένου να ευχαριστηθεί πραγματικά, θα πρέπει να αποδεχθεί ορισμένες συμβάσεις, αν και ο βαθμός αληθοφάνειας του συγκεκριμένου φιλμ, μέσα σε αυτές, είναι υψηλός. Στα ατού της ταινίας συγκαταλέγεται η θαρραλέα ερμηνεία του πάντοτε εκφραστικότατου Gosling, η οποία χαρακτηρίζεται από ευαλωτότητα, χιούμορ και ανθρωπιά.

Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της δημιουργίας είναι ότι βιώνεις τα συναισθήματα που σου μεταφέρει με τρόπο ισχυρά ψυχοσωματικό. Και αυτό είναι κάτι που μόνο το αληθινά καλό σινεμά μπορεί να επιτύχει. Από τη μοναξιά και τα απροσδιόριστα κίνητρα του κεντρικού χαρακτήρα, μέχρι την απρόσμενη γνωριμία του με ένα εξωγήινο πλάσμα, το οποίο βαφτίζει “Rocky”, και από την αγωνία για την έκβαση της αληθινά ακατόρθωτης αποστολής, έως την πηγαία συγκίνηση που προκύπτει από την αμοιβαία αποδοχή και τη φιλία, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο ξεχωριστούς αυτούς ταξιδιώτες του διαστήματος. Αμφότεροι θέλουν να σώσουν τους πλανήτες τους και να γυρίσουν σπίτι. Όμως τί είναι τελικά για τον καθένα αυτό που αποκαλεί «σπίτι»; Στην απάντηση σε αυτό το ερώτημα εντοπίζεται η συναισθηματική καρδιά μιας θαυμάσιας ταινίας που πολύ δύσκολα ξεχνιέται.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 19 Μαρτίου.

