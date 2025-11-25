Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης, λίγο πριν φύγουν για περιοδεία σε Αυστραλία και Ευρώπη, επισκέπτονται την Αθήνα για τέσσερις εμφανίσεις στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Η μουσική τους θεμελιωμένη πάνω στις βαθιές ρίζες της κρητικής μουσικής, γεννάει πηγαία τραγούδια και αυθεντικές μελωδίες. Με μέσο την παράδοση, τις μοναδικές ερμηνείες και τις εξαιρετικές εκτελέσεις τους ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης έρχονται για τέσσερα αυθεντικά, παραδοσιακά γλέντια.

Μαζί τους οι μουσικοί:

Γιώργος Σταυρακάκης : Λαούτο

Βαλάντης Καλογεράκης : Νταουλάκι, Ασκομαντούρα

Από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και για κάθε Δευτέρα μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Θαρύπου 37 & Φραντζή, Αθήνα

210 9226975

Τιμή Εισόδου: 15€

Προπώληση: ticketservices.gr