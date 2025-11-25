Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης, λίγο πριν φύγουν για περιοδεία σε Αυστραλία και Ευρώπη, επισκέπτονται την Αθήνα για τέσσερις εμφανίσεις στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου.
Η μουσική τους θεμελιωμένη πάνω στις βαθιές ρίζες της κρητικής μουσικής, γεννάει πηγαία τραγούδια και αυθεντικές μελωδίες. Με μέσο την παράδοση, τις μοναδικές ερμηνείες και τις εξαιρετικές εκτελέσεις τους ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης έρχονται για τέσσερα αυθεντικά, παραδοσιακά γλέντια.
Μαζί τους οι μουσικοί:
Γιώργος Σταυρακάκης : Λαούτο
Βαλάντης Καλογεράκης : Νταουλάκι, Ασκομαντούρα
Από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και για κάθε Δευτέρα μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου
Ώρα Έναρξης: 21:00
Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή
Θαρύπου 37 & Φραντζή, Αθήνα
210 9226975
Τιμή Εισόδου: 15€
Προπώληση: ticketservices.gr