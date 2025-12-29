Η Μελίνα Κανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ, μετά από έναν κύκλο συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, παρέα με τον Αλέξανδρο Δάικο, έρχεται να μας διασκεδάσει στο Κύτταρο.

Με τραγούδια – σταθμούς από τις συνεργασίες της με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Σωκράτη Μάλαμα, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τα πολυτιμότερα δείγματα της συνολικής δισκογραφίας της, παρέα με κλασικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου τραγουδά, ξεσηκώνει, συγκινεί.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς» σε στίχους και μουσική του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του πολλά υποσχόμενου Ορέστη Ντάντου και ερμηνεύει 8 εξαιρετικές δημιουργίες τους, που την καλλιτεχνική επιμέλεια ολόκληρου του album υπογράφει η Χάρις Αλεξίου.

Μαζί της ο Αλέξανδρος Δάικος, ένας τραγουδοποιός της νέας γενιάς, ο οποίος έχει κάνει ήδη αίσθηση κι έχει αγαπηθεί από το κοινό και πέντε εξαιρετικοί μουσικοί.

Τη μουσική συντροφιά συμπληρώνουν οι Otra Rota η μπάντα που με τη δυναμική τους ενέργεια συνοδεία οργάνων κιθάρες, λαούτα, βιολιά, κρουστά και πνευστά, δημιουργούν μια εκρηκτική γιορταστική ατμόσφαιρα με έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια. Το έντεχνο και παραδοσιακό ρεπερτόριο των Otra Rota τους ενώνει σε μια τεράστια αγκαλιά με το κοινό που είναι πλέον χαρακτηριστικό για τον παλμό και την ενέργειά του, στήνοντας πάντοτε μοναδικά γλέντια από τις σκηνές μέχρι τους δρόμους!

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ώρα προσέλευσης | 20.00

Ώρα έναρξης | 21.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8224134

Εισιτήρια: από 13 ευρώ

Προπώληση: cometogether.live