Ο Ευτύχης είναι lifecoach. Γράφει βιβλία αυτοβελτίωσης. Δίνει συμβουλές ζωής μεγάλης αξίας. Πιστεύει ότι όλα στη ζωή είναι θετικά. Αρνιέται την αρνητικότητα. Και είναι θετικός στην θετικότητα. Αυτός είναι ο Ευτύχης. Ο Ευτύχης, ο δυστυχισμένος.

Παραμονή Χριστουγέννων αποφασίζει για ακόμα μια φορά να αυτοκτονήσει. Την απόπειρά του αυτή διακόπτει βίαια μια ανεπιθύμητη επίσκεψη από το παρελθόν. Μια επίσκεψη που τον φέρνει αντιμέτωπο με ό,τι φοβάται περισσότερο. Τη Ζωή.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς, το βραβείο και τις τρεις υποψηφιότητες στα βραβεία του All4fun, το έργο “Ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός” του Αντώνη Καλομοιράκη συνεχίζεται και φέτος για 2η χρονιά σε νέα θεατρική στέγη. Μια βουτιά στα βαθιά με γέλιο, χιούμορ και αγκαλιά για τη ζωή! Γιατί η ζωή είναι ωραία βρε αδερφέ!

Κείμενο: Αντώνης Καλομοιράκης

Σκηνοθεσία: Έφη Δράκου

Σκηνικά: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας

Κοστούμια: Μαρία Καββαδία

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική επιμέλεια: ArsArtis

Τραγούδια: Αλέξανδρος Δαΐκος

Φωτογραφίες : Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστικά: Κορίνα Πριμηκυρίου

Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Social Media: Νικόλας Παπαδάκης

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Οργάνωση Παραγωγής: Βάσω Δούκα, Σαπφώ Κωνσταντάρα

Παίζουν: Αντώνης Καλομοιράκης, Τερέζα Καζιτόρη σε διπλή διανομή με την Αλεξάνδρα Στεργίου, Εύη Κολιούλη, Ορέστης Τουλιάτος, Βασίλης Θελούρας

Κάθε Τρίτη στις 21.00 (extra παράσταση την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου)

Διάρκεια: 90’, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Καλλιρρόης

Καλλιρόης 10, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6908228704, 6944830500

Εισιτήρια: 17€ (γενική είσοδος), 14€ (μειωμένο), 10€ (ατέλεια)

Ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια

Προπώληση: ticketservices.gr