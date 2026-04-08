Οι Otra Rota συστήνονται δισκογραφικά με τον πρώτο τους δίσκο ‘Αϋπνίες‘ και τον παρουσιάζουν ζωντανά, σε δύο ξεχωριστές βραδιές στο Σταυρό του Νότου Club.

Ο δίσκος ‘Αϋπνίες’, που κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου 2026, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του σχήματος. Περιλαμβάνει 8 πρωτότυπα κομμάτια, ανάμεσα στα οποία και η συνεργασία με τους Κοινούς Θνητούς στο τραγούδι ‘Στη Δική Μας Γειτονιά’.

Καλεσμένοι:

Κυριακή 19 Απριλίου:

Μελίνα Κανά · Σελήνη · Αλέξανδρος Κτιστάκης · Γιαγκίνηδες

Κυριακή 26 Απριλίου:

Κοινοί Θνητοί · Αλέξανδρος Δάικος · Μυρτώ Βασιλείου · Λεωνίδας Αλεβιζόπουλος

Ώρα έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Εισιτήρια:

Early birds: 10€

Προπώληση: 12€

On door: 15€

Κρατήσεις εισιτηρίων: cometogether.live

Οι Otra Rota γεννήθηκαν το 2019 στα φοιτητικά στέκια της Πάτρας ως ένα ντουέτο κιθάρας και λαούτου. Η πειρατική σημαία με τη λαουτοκιθάρα έγινε σήμα κατατεθέν και οι περιστασιακές συνεργασίες με φίλους μουσικούς στη σκηνή έδωσαν τον πρώτο τίτλο του project: “the one night band”.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2023, με δεκάδες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, η μπάντα απέκτησε επιτέλους όνομα και υπόσταση: Otra Rota!

Τα δύο ιδρυτικά μέλη βρίσκονται στις φωνές και τις χορδές, ο Βασίλης Γεώργας στην κιθάρα και ο Δημήτρης Καραμάνης στο στεριανό λαούτο. Στα κρουστά είναι ο Μάριος Αδιάβαστος, στο μπάσο ο Γιώργος Χριστοδουλάκος ενώ ο Διονύσης και ο Λεωνίδας Καραμάνης στο βιολί και στα πνευστά αντίστοιχα.

Το έντεχνο και παραδοσιακό ρεπερτόριο των Otra Rota τους ενώνει σε μια τεράστια αγκαλιά με το κοινό, στήνοντας πάντοτε μοναδικά γλέντια από τις σκηνές μέχρι τους δρόμους. Από το ρεπερτόριο δε λείπουν ποτέ τραγούδια που θίγουν κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι η συνύπαρξη ανθρώπων μέσα από τη μουσική ανοίγει το δρόμο για τη συλλογική εγρήγορση και ευαισθητοποίηση.