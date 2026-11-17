Η Αθηνά Ανδρεάδη ξέρει καλά πως οι μουσικές επιρροές δεν μένουν σε έναν τόπο. Άλλες τις παίρνεις μαζί σου φεύγοντας από την Ελλάδα, άλλες τις ανακαλύπτεις στην Αγγλία και άλλες αποκτούν διαφορετικό νόημα όταν ζεις στο Λος Άντζελες. Στο νέο της δισκογραφικό εγχείρημα, «Uncovered», η Ελληνίδα τραγουδοποιός αποφασίζει να φέρει αυτές τις μουσικές διαδρομές κοντά, ερμηνεύοντας τραγούδια που τη συνόδευσαν και τη διαμόρφωσαν.

Ο δίσκος διασκευών, που κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου, αποτελεί την εκπλήρωση μιας παλιάς της επιθυμίας: να δώσει τη δική της φωνή σε δημιουργίες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα πάνω της. Δεν επιχειρεί απλώς να αναπαραγάγει γνωστές ηχογραφήσεις. Αναζητά μέσα τους εκείνα τα στοιχεία που συνδέονται με την προσωπική της ιστορία και τη μουσική της ταυτότητα.

Στις επιλογές της συναντάμε το «Dance Me to the End of Love» του Leonard Cohen, έναν δημιουργό με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί, καθώς και το «The Ship Song» του Nick Cave. Το «As Tears Go By» των Rolling Stones αποκτά, στη δική της προσέγγιση, την ατμόσφαιρα ενός σκοτεινού νανουρίσματος, ενώ το «Ave Maria» ανακαλεί την κλασική μουσική παιδεία της και τον θαυμασμό της για τη Μαρία Κάλλας.

Η Linda Ronstadt βρίσκει τη θέση της σε αυτή την προσωπική μουσική διαδρομή μέσα από το «Long Long Time». Η Ανδρεάδη αναγνωρίζει ιδιαίτερα στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια την ευκολία με την οποία μπορούσε να μετακινείται ανάμεσα στη folk, την country, τη rock και την jazz. Με το «Unchained Melody», από την άλλη, αποτίει φόρο τιμής στον Elvis Presley και στη δική του ερμηνευτική παράδοση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία του Μάνου Χατζιδάκι. Το «Μη τον ρωτάς τον ουρανό» αποκτά μια δίγλωσση εκδοχή, που συνομιλεί με το αγγλόφωνο «All Alone Am I», γνωστό διεθνώς από την Brenda Lee. Η επιλογή δεν είναι τυχαία: μέσα σε ένα τραγούδι συναντιούνται οι δύο μουσικοί κόσμοι της Ανδρεάδη, ο ελληνικός και ο αγγλόφωνος, με το ούτι να ενισχύει τη γέφυρα ανάμεσά τους.

Το ελληνικό στοιχείο, άλλωστε, δεν περιορίζεται σε αυτή τη διασκευή. Ούτι και λαούτο διατρέχουν αρκετές από τις νέες ενορχηστρώσεις, προσδίδοντας διαφορετικό χαρακτήρα ακόμη και σε τραγούδια που έχουμε συνηθίσει να ακούμε μέσα από τη δυτική pop και rock παράδοση. Στο «Fields of Gold» του Sting, για παράδειγμα, το βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα δίνει μια ιδιαίτερη, ελληνική χροιά στη μελωδία.

Η σχέση της Αθηνάς Ανδρεάδη με τον Leonard Cohen δεν περιορίζεται στον θαυμασμό. Συμμετείχε στο «Traveling Light» από το τελευταίο στούντιο album του, «You Want It Darker», σε παραγωγή του Adam Cohen. Στην πορεία της έχει επίσης μοιραστεί τη σκηνή με τον Andrea Bocelli, ενώ πρόσφατα ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην τελετή που συνδεόταν με τη Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026».

Η νέα δουλειά παρουσιάστηκε ζωντανά στις 13 Νοεμβρίου στα ιστορικά EastWest Studios του Λος Άντζελες, έναν χώρο συνδεδεμένο με σημαντικές ηχογραφήσεις της διεθνούς μουσικής ιστορίας. Για μια δημιουργό που ξεκίνησε από την Ελλάδα, ενηλικιώθηκε στην Αγγλία και ζει πλέον στην Καλιφόρνια, αυτή η κυκλοφορία μοιάζει περισσότερο με επιστροφή στις μουσικές της αφετηρίες παρά με μια απλή συλλογή αγαπημένων τραγουδιών.