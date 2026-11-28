Συνέντευξη στον Παύλο Ζέρβα

Μια παλιά ταινία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια καινούργια ερμηνεία κι ένας τοίχος στα Εξάρχεια να κρύβει τις λέξεις ενός τραγουδιού που ακόμη δεν έχει γραφτεί. Η Θεοδοσία Τσάτσου βρίσκει σε τέτοιες εικόνες και ακούσματα αφορμές για δημιουργία, ακολουθώντας το ένστικτό της. Με την ίδια αμεσότητα μιλά και στη συζήτησή μας: με ενθουσιασμό όταν περιγράφει μια μουσική ανακάλυψη, με τρυφερότητα για τους ανθρώπους που έρχονται να την ακούσουν και με αιχμή όταν η κουβέντα φτάνει στις στείρες απαιτήσεις της μουσικής βιομηχανίας. Μέσα από τις απαντήσεις της αναδύεται μια δημιουργός που διεκδικεί την ελευθερία να εκφράζεται με τους δικούς της όρους.

Αφορμή για τη συζήτησή μας είναι η επιστροφή της στο Κύτταρο με το «Wish of my heart», μια παράσταση που φέρνει κοντά τραγούδια από τη διαδρομή της και αγαπημένες επιλογές από την ελληνική και τη διεθνή μουσική. Για την ίδια, κάθε εμφάνιση αποκτά τη μορφή της μέσα από όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή: την επικοινωνία με τους μουσικούς, την ανταπόκριση του κοινού, την κίνηση του σώματος και όσα απρόσμενα αποκαλύπτει η φωνή.

Στο MusicCorner.gr μιλά για το μουσικό πάντρεμα που της ενέπνευσε «Το παιδί και το δελφίνι», υπερασπίζεται τα «όχι» που καθόρισαν τις επιλογές της και σχολιάζει με ευθύτητα τη θέση της γυναίκας στη μουσική βιομηχανία. Η κουβέντα περνά και στη σημερινή Ελλάδα, στην προσωπική ευθύνη και στην ανάγκη να ξαναβρούμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Κι ανάμεσα στις απαντήσεις της, η καρδιά επανέρχεται διαρκώς, ως πηγή έμπνευσης, ως οδηγός και ως ο πιο άμεσος δρόμος να βρεθούμε πραγματικά κοντά στον άλλον…



1. Επιστρέφεις στο Κύτταρο με το «Wish of my heart». Από την προηγούμενη βραδιά εκεί, ποια στιγμή κράτησες περισσότερο; Συνέβη κάτι ανάμεσα σ’ εσένα και το κοινό που άλλαξε όσα είχες σχεδιάσει στις πρόβες;

Θεοδοσία: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν σχεδιάζω τίποτα απολύτως στις πρόβες. Απλά παίζω τα τραγούδια με τους μουσικούς. Η ζωντανή παράσταση μου είναι ακριβώς αυτό που δηλώνει και η λέξη. ΖΩΝΤΑΝΗ. Χωρίς το μυστήριο της κάθε εμφάνισης δεν θα απολάμβανα το γεγονός αυτό κάθε φορά. Και δεν θα συμβαίναν και όλα αυτά τα απερίγραπτα. Είναι ένα πολύ βαθύ άνοιγμα η έκθεση μου πάνω στην σκηνή που μόνο αν παραδοθώ σε αυτή την ενέργεια μπορώ να μοιραστώ αληθινά συναισθήματα με το κοινό το οποίο μου χαρίζεται με τόση αγάπη και εμπιστοσύνη που μόνο έτσι μπορώ να τους επιστρέψω την χάρη αυτή που μου κάνουν.

2. Στο πρόγραμμα θα ακούσουμε και καινούργια τραγούδια σου. Θα μας έβαζες στο “εργαστήρι” ενός από αυτά; Από ποια ανάγκη ή εμπειρία ξεκίνησε και τι νέο μπορεί να φέρνει ίσως στη δισκογραφία της Θεοδοσίας;

Θεοδοσία: Το καινούργιο άρχισε με την ταινία που είδα πριν λίγα χρόνια, «Το παιδί και το δελφίνι» και αποφάσισα πως αυτό το τραγούδι είναι για να το βιώσω και να το ερμηνεύσω και το δοκίμασα στην Αγγλικανική Εκκλησία χωρίς πρόβα, έτσι για να δω τι θα γίνει μέσα μου και με κατέκτησε. Εν συνεχεία, ήθελα να ερμηνεύσω και το αρχικό άσμα του Τάκη Μωράκι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Δεν γινόταν το ένα χωρίς το άλλο, επειδή το αγγλικό, με κάποιο μαγικό τρόπο, που δεν ήταν στην πρόθεση του στιχουργού, δίνει την απάντηση στον ελληνικό στίχο. Έτσι τα πάντρεψα και τα ερμηνεύω. Κάπως έτσι λοιπόν κάνω είσοδο.

3. Σε μια από τις συνεντεύξεις σου στο MusicCorner πριν πολλά χρόνια, το 2002, μας είχες πει: «Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα». Σήμερα, ποιο «όχι» της διαδρομής σου θεωρείς ότι σε προστάτεψε περισσότερο; Υπάρχει και κάποιο που, με την απόσταση του χρόνου, θα ήθελες να το ξανασκεφτείς;

Θεοδοσία: Κανένα. Όλα τα “όχι μου” προστάτεψαν την ψυχή μου και την εξέλιξη μου στην τέχνη του να δημιουργώ και να ζώ…

4. Η σκηνική σου παρουσία έχει έντονο το στοιχείο της κίνησης και του αυθορμητισμού. Πόσο σημαντική είναι η έκφραση με το σώμα πάνω στη σκηνή, για να ενισχύσει την κατανόηση των λέξεων ενός τραγουδιού;

Θεοδοσία: Για μένα πάνε πακέτο. Τα χέρια μου μιλάνε από μόνα τους όπως και το κορμί μου και όσο κι αν έχω προσπαθήσει να μην κάνουν ότι γουστάρουν εκεί πάνω δεν τα κατάφερα και το ίδιο και με την φωνή μου. They have a mind of their own!

5. Πόσο χώρο έχει σήμερα μια γυναίκα στη μουσική να μεγαλώνει, να αλλάζει και να δοκιμάζει πράγματα με τους δικούς της όρους; Υπάρχει κάποια “απαίτηση” του χώρου από τις γυναίκες καλλιτέχνιδες, που θα ήθελες να είχε πια εξαφανιστεί;

Θεοδοσία: Χώρος για γυναικεία έκφραση που να αποπνέει κάτι καινούργιο δεν υπάρχει στα ελληνικά πρότυπα της μουσικής. Είναι ξεκάθαρο πως μας θέλουν οι εν λόγω εταιρίες και παραγωγοί. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου όμως σαν μια γυναίκα που δεν έχει χώρο για να υπάρχει. Έχω τον δικό μου απόλυτο χώρο της αέναης δημιουργίας και σαν γυναίκα τον τιμώ με κάθε μου ανάσα. Αυτό έχει σημασία άλλωστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Οι προθέσεις της μουσικής βιομηχανίας είναι ξεκάθαρες. Πανάρχαια μεσαιωνικές…

6. Υπάρχει κάποιο τραγούδι άλλου δημιουργού που νιώθεις ότι θα μπορούσε “να είχε γραφτεί για σένα”;

Θεοδοσία: Το «La vie en rose», των Louiguy και Édith Piaf

7. Αν έγραφες ένα τραγούδι για την Ελλάδα του σήμερα, ποια εικόνα από την καθημερινότητα θα γινόταν ο πρώτος του στίχος; Τι σε θυμώνει αρκετά ώστε να θέλεις να μιλήσεις δημόσια και τι εξακολουθεί να σου δίνει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους;

Θεοδοσία: Κάποια δυναμικά γκράφιτι των Εξαρχείων «Έλα παιδί, πάρε το αίμα σου πίσω. Μην συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από αγάπη». Με θυμώνει που οι περισσότεροι θεωρούν ότι κάποιος άλλος πάντα φταίει για το μόνιμο “jet lag” τους και την κατάντια της ελληνικής κοινωνικής κουλτούρας μας. Και είναι εντελώς απαραίτητο να πάρουν τον εαυτό τους στα χέρια τους, όχι μόνο για να επιβιώνουν αλλά για να τιμήσουν την ζωή τους ως ψυχή και πνεύμα και να φέρουν το όραμα στα μάτια των νέων παιδιών και εν συνεχεία και στα δικά τους. Μία κίνηση είναι μόνο. Δώστε σημασία στο εργαλείο της Καρδιάς σας και στην νοημοσύνη της και αγαπήστε εκ νέου τον εαυτό χωρίς παζαρέματα.

8. Φαντάσου έναν άνθρωπο που έρχεται στο Κύτταρο γνωρίζοντας μόνο τις μεγάλες σου επιτυχίες. Ποια λιγότερο γνωστή πλευρά σου θα ήθελες να έχει ανακαλύψει φεύγοντας — και μέσα από ποιο τραγούδι θα του την έδειχνες;

Θεοδοσία: Εμένα με ενδιαφέρει να ανακαλύψει δικές του μυστικές και ανείπωτες πλευρές του εαυτού του και έτσι ανακαλύπτει και εμένα. Και προτείνω το τραγούδι μου «ΖΩΗ»…

* Αναλυτικά για τη νέα της εμφάνιση στο Κύτταρο, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, μπορείτε να διαβάσετε εδώ…