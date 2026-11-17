Μετά τη θερμή υποδοχή του «Wish of my heart», η Θεοδοσία Τσάτσου ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό της και επιστρέφει στο ιστορικό Κύτταρο.

Το κορίτσι που γεννήθηκε στη Μελβούρνη, μαθήτευσε στη «Σχολή της Θεσσαλονίκης» και βρέθηκε κάποτε στην Αθήνα για να χαράξει τον δικό του δρόμο, μας ταξίδεψε με το «Wish of my heart» μακριά. Με τη φωνή, το σώμα και την ψυχή της· με την ορμή ενός ανθρώπου που έχει ακόμη πολλά να πει και την ανάγκη να τα μοιραστεί με τον δικό του τρόπο.

Τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια με ξεχωριστή προσέγγιση στη μουσική, η Θεοδοσία υπηρετεί το τραγούδι με αλήθεια, ευαισθησία και τόλμη, αφήνοντας το προσωπικό της στίγμα σε καθετί που αγγίζει με τη φωνή της.

Στη σκηνή του Κυττάρου θα παρουσιάσει τραγούδια από ολόκληρη την πορεία της, προσωπικές επιτυχίες και αγαπημένες επιλογές από την ελληνική και τη διεθνή σκηνή. Ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην ένταση και την τρυφερότητα, την εξωστρέφεια και την εξομολόγηση, τον ηλεκτρισμό και τη σιωπή.

Παράλληλα, θα παρουσιάσει ορισμένα από τα νέα τραγούδια που ετοιμάζει, ανοίγοντας ένα παράθυρο στην επόμενη δημιουργική της περίοδο.

Μαζί της οι μουσικοί:

Στέλιος Πασχάλης — Τύμπανα

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος — Κιθάρα

Αντώνης Χατζηκωνσταντίνου — Πλήκτρα

Μίλτος Κεχαγιάς — Μπάσο

Νικόλας Πλάτων — Τρομπέτα

Επιμέλεια ήχου: Τάκης Σπυρόπουλος

Επιμέλεια παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20.30

Ώρα έναρξης: 21.00

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Κρατήσεις: 210 8224134

Εισιτήριο: 15€

Προπώληση: more.com