Ο Roni Iron είναι ένας παραγωγός που αρέσκεται στις ευρηματικές διασκευές και ο DJ PaCo χάρη σε πολύ πετυχημένες συνεργασίες (Saske, Ivan Greko, Greg κ.α ) έχει πετύχει εκατομμύρια ακροάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι δυο τους συνεργάζονται για πρώτη φορά στο εμβληματικό «Μη Μ’ Αγγίζεις», ένα τραγούδι από τα Κίτρινα Ποδήλατα, που στο πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε πραγματικό ύμνο και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πορεία του συγκροτήματος αλλά και στην σύγχρονη ελληνική ποπ & ροκ σκηνή.

Η νέα εκτέλεση του «Μη Μ’ Αγγίζεις» έχει afro-dance επιρροές και με τη συγκατάθεση των δημιουργών έχει τα φωνητικά της πρωτότυπης ηχογράφησης. Είναι μία δυναμική συνάντηση της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, ένα αγαπημένο τραγούδι επαναπροσδιορίζεται μέσα σε ένα φρέσκο εξωστρεφές electro-dance περιβάλλον, διατηρώντας στο ακέραιο τη συναισθηματική διάσταση της σύνθεσης.

Ο Roni Iron τους τελευταίους μήνες κυκλοφόρησε άλλες δύο πετυχημένες συνεργασίες, το “Never Stop Dreaming” με τον Anduze και το “Arena Y Sal” με τη Μεξικάνα τραγουδοποιό Pahua.

Κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo , ένα label της The Hubsters.