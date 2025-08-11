To “Annabelle” είναι μία ηχογράφηση που ξεκίνησε «πειρατικά» ως bootleg από αυτά που φτιάχνουν όλοι οι DJ για να κάνουν τα δικά τους set ξεχωριστά. Ο Roni Iron πήρε sampling από το “Χωρισμό” (από το O.S.T ‘Κορίτσια Στον Ήλιο’) και δημιούργησε το δικό του “Annabelle”, ένα 6λεπτο ηλεκτρονικό, cinematic και ταυτόχρονα νοσταλγικό anthem. H ηχογράφηση αυτή παρέμενε για καιρό ‘αχαρτογράφητη’ μέχρι που τα δικαιώματα περιήλθαν στη The Hubsters που κίνησε τις διαδικασίες ώστε η κυκλοφορία να γίνει επίσημη, με τις άδειες των δημιουργών Σταύρου Ξαρχάκου, Γιώργου Παπαστεφάνου καθώς και την άδεια χρήσης του sampling.

Έτσι τώρα η “Annabelle” κυκλοφορεί ελεύθερη & ωραία παντού και την απολαμβάνετε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες! Ευχαριστούμε τη Minos-EMI για την άδεια χρήσης του sampling καθώς και τη κινηματογραφική Καραγιάννης-Καρατζόπουλος για τη παραχώρηση του υλικού για τη δημιουργία του εξωφύλλου και του visualizer.