Το τραγούδι «Δεν έχει αρχή», που πρωτακούστηκε στην ταινία «Λόλα», σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, επιστρέφει σε μια ιδιαίτερη εκδοχή από τον Papercut.

Ένας συγκλονιστικός διάλογος ανάμεσα στον δημιουργό και την ερμηνεύτρια, με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα να αποδίδει το τραγούδι με αμεσότητα, βάθος και καθηλωτική ερμηνεία.

Η παρουσία του Σταύρου Ξαρχάκου δεν λειτουργεί μόνο ως δημιουργική υπογραφή, αλλά ως ζωντανή φωνή μέσα στο ίδιο το έργο.

Η νέα αυτή εκδοχή θα συμπεριληφθεί στον επερχόμενο δίσκο «Μαζί», έναν κύκλο τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα.

Τους στίχους υπογράφουν οι: Λίνα Νικολακοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου, Νίκος Μωραΐτης, Ρόζα Θεοτόκη, Ηρώ Σαΐα κ.ά.

Τον προηγούμενο μήνα κυκλοφόρησε το πρώτο κομμάτι του δίσκου, με τίτλο «Ταξίδι για το Σάντα Φε», στο οποίο η Ηρώ Σαΐα και ο Μπάμπης Στόκας ενώνουν τις φωνές τους, προϊδεάζοντας για το ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν του έργου.

Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.