Μετά από ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας, το «Ταξίδι στο Φως» καταλήγει θριαμβευτικά κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος μάς προσκαλεί σε μία μεγαλειώδη συναυλία-γιορτή, με τραγούδια και ορχηστρικά του· μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαρά, μέσα από την οικουμενικότητα και το βάθος του έργου του.

Μια βραδιά που μεταμορφώνεται από ανάμνηση σε αποτύπωμα· που περνά στην αιωνιότητα, καθώς θα ηχογραφηθεί και θα βιντεοσκοπηθεί — και όλοι εμείς που θα τη ζήσουμε, θα αποτελέσουμε αναπόσπαστο κομμάτι της.

Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς η συμμετοχή μιας σπουδαίας λαϊκής ερμηνεύτριας, που φέρει αυθεντικότητα, ιστορία και βαθύ συναίσθημα:

Ο Σταύρος Ξαρχάκος καλεί για πρώτη φορά την Πίτσα Παπαδοπούλου να βρεθούν μαζί στη σκηνή του Ηρωδείου σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Η σπουδαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού, υπό την καθοδήγηση του δημιουργού, χαρίζει νέες ερμηνευτικές διαστάσεις σε αγαπημένα τραγούδια.

Ο Δημήτρης Μπάσης, σταθερός συνοδοιπόρος του μαέστρου τα τελευταία χρόνια, φέρνει μεστότητα και ψυχική ευγένεια στην ερμηνεία του. Με τη χαρακτηριστική του δωρικότητα, συνδυάζει τη λαϊκή και βυζαντινή χροιά με καθαρότητα και σκηνική δύναμη.

Με την ευαισθησία και την εκφραστικότητα που χαρακτηρίζει κάθε εμφάνισή της, έρχεται στη σκηνή του Ηρωδείου η Ηρώ Σαΐα· η φωνή που έχει φλόγα, πάθος, συγκίνηση και βυζαντινό ήχο. Ερμηνεύει αέρινα και φλογισμένα μαζί τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, καθώς και ένα καινούργιο του, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης, με τον οποίο ο Σταύρος Ξαρχάκος συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 2016 – μια λυρική, δυνατή, αισθαντική και με μεγάλες δυνατότητες φωνή – ενώνει τη μουσική του ευφυΐα με την ερμηνευτική του ευρύτητα και τραγουδά απρόσμενες επιλογές του μαέστρου, ειδικά για τη φωνή του.

Το «Ταξίδι στο Φως» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την εμβληματική φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο και ολοκληρώνεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, αντανακλώντας τη σταθερή πίστη και αφοσίωση της METLEN στην υποστήριξη του πολιτισμού.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για την αγορά μουσικών οργάνων για το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού «Σταύρος Ξαρχάκος» και το 14ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας «Σταύρος Ξαρχάκος».

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου (sold out)

Ώρα έναρξης: 21.00

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30

Ωδείο Ηρώδου Αττικού



Εισιτήρια:

Κάτω Διάζωμα

VVIP: 130 €

VIP: 110 €

Διακεκριμένη Α: 80 €

Διακεκριμένη Β: 70 €

Ζώνη A: 50 €

Άνω Διάζωμα

Ζώνη B: 40 €

Ζώνη Γ: 35 €

Ζώνη Δ: 30 €

Ζώνη Ε: 25 €

Ζώνη Ζ: 15 € (περιορισμένη ορατότητα)

Προπώληση Εισιτηρίων: Ticketservices.gr