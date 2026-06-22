Το «Ρόδινο Φεγγάρι», που κυκλοφόρησε μόλις από την People Music, είναι ένα άλμπουμ με βαθιά ποιητική ταυτότητα και ατμόσφαιρα, καρπός της δημιουργικής συνάντησης του συνθέτη και μουσικού Αντώνη Μιτζέλου και του ποιητή Νίκου Κλεισιώτη. Δύο δημιουργοί με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινή εσωτερική πυξίδα, συναντιούνται σε έναν κύκλο δέκα τραγουδιών όπου ο λόγος και η μουσική λειτουργούν σαν μία ενιαία ανάσα.

Ο Νίκος Κλεισιώτης, γνωστός για τη μακρόχρονη παρουσία του στην ποίηση, τις λυρικές του αναζητήσεις και τη βαθιά σχέση του με τη θάλασσα, τον έρωτα και το ανεκπλήρωτο, καταθέτει στίχους με έντονη συναισθηματική φόρτιση και υπαρξιακή ευαισθησία. Οι λέξεις του κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, την προσμονή και την εσωτερική περιπλάνηση, δημιουργώντας εικόνες που μοιάζουν άλλοτε με εξομολόγηση και άλλοτε με ψίθυρο πάνω από κύμα νυχτερινό. Μέσα από το «Ρόδινο Φεγγάρι» συνεχίζει τη χαρακτηριστική ποιητική του διαδρομή, μεταφέροντας στο τραγούδι την προσωπική του σφραγίδα: μια γραφή λυρική, άμεση και βαθιά ανθρώπινη.

Ο Αντώνης Μιτζέλος υπογράφει τις συνθέσεις, τις ενορχηστρώσεις, τις κιθάρες και μέρος των φωνητικών, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο όπου κάθε νότα μοιάζει με βήμα σε άγνωστο μονοπάτι. Με ευαισθησία και εσωτερικό παλμό, αγκαλιάζει τους στίχους και τους μετατρέπει σε μουσικές εικόνες γεμάτες φως, νοσταλγία και μυσταγωγική ένταση.

Στο πλευρό τους συναντώνται σημαντικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής: ο Βασίλης Λέκκας, η Μιρέλα Πάχου, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Ζωή Παπαδοπούλου, καθώς και νεότερες παρουσίες όπως η Λίνα Ροδοπούλου και η Βάλια Σκούρα, ενώ ερμηνευτικά συμμετέχει και ο ίδιος ο συνθέτης. Κάθε φωνή λειτουργεί σαν ξεχωριστή αφήγηση μέσα στο ενιαίο σύμπαν του έργου, ανάβοντας μια διαφορετική φλόγα γύρω από τον κύκλο του φεγγαριού.

Κεντρικό στοιχείο του άλμπουμ είναι η θάλασσα – άλλοτε ήρεμη σαν ανάσα, άλλοτε άγρια σαν πόθος ή σκοτεινή σαν μνήμη που επιστρέφει από μακριά. Σαν εξομολόγηση. Αποτελεί τη μήτρα και τον καθρέφτη των τραγουδιών, το σημείο όπου συναντιούνται η μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και η ποιητική γραφή του Νίκου Κλεισιώτη, μεταφέροντας λέξεις και νότες σαν κύμα που επιστρέφει ξανά και ξανά στην ακτή.

Το «Ρόδινο Φεγγάρι» παρουσιάζεται ως ένα άλμπουμ με ενιαία ψυχή, που κυλά σαν νερό και φωτίζει σαν το φως του ομώνυμου φεγγαριού. Ένα έργο με λυρισμό, εσωτερικότητα και διαχρονική διάθεση, που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία, προτείνοντας μια πιο ποιητική και ατμοσφαιρική προσέγγιση στο τραγούδι.

Σειρά τραγουδιών:

1. Με άλλη ανατέλλεις – Μιρέλλα Πάχου

2. Περνάει ο καιρός – Βασίλης Λέκκας

3. Πρασινομάτα – Αντώνης Μιτζέλος

4. Εσύ κι εγώ – Ζωή Παπαδοπούλου

5. Ρόδινο Φεγγάρι – Κίτρινα Ποδήλατα

6. Μετά τον χωρισμό – Ζωή Παπαδοπούλου

7. Άνεμε πες μου – Βάλια Σκούρα

8. Ρυτίδες – Βασίλης Λέκκας

9. Όλα τα πήρε η θάλασσα – Λίνα Ροδοπούλου

10. Λέει η αγάπη – Αντώνης Μιτζέλος, Ζωή Παπαδοπούλου

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την People Music.