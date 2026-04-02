Το νέο τραγούδι με τίτλο «Κοίτα Με Καλά» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο George P. Lemos, ενώ την ερμηνεία αναλαμβάνει ο Βασίλης Λέκκας.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που αναδεικνύει τη δύναμη της απλότητας και της άμεσης έκφρασης. Η σύνθεση και ο λόγος του George P. Lemos, συνθέτουν ένα σύγχρονο ηχητικό τοπίο, στο οποίο η φωνή του Βασίλη Λέκκα βρίσκει τον χώρο να αποδώσει το συναίσθημα με καθαρότητα και ουσία.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε μια ουσιαστική μουσική προσέγγιση, όπου η ερμηνεία υπηρετεί το τραγούδι με φυσικότητα και συνέπεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που απευθύνεται άμεσα στον ακροατή, δημιουργώντας μια ήρεμη αλλά δυνατή σύνδεση.

