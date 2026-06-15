Η Ζωή Παπαδοπούλου παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σύμπαν», μια αισιόδοξη και σύγχρονη μουσική πρόταση που μιλά για τις στιγμές εκείνες που όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους.

Το «Σύμπαν» είναι ένα τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που όλα μοιάζουν να ενώνονται χωρίς προσπάθεια. Όταν οι άνθρωποι συναντιούνται τυχαία, όταν κάτι νέο γεννιέται από το μηδέν και όταν τελικά το σύμπαν …συνεργεί.

Μια φρέσκια, εξωστρεφής μουσική πρόταση από δύο νέα δημιουργικά παιδιά με έμπνευση και αλήθεια. Τη μουσική υπογράφει η Κασσάνδρα και τους στίχους ο Κώστας Αλοίμονος, χαρίζοντας στη Ζωή Παπαδοπούλου ένα τραγούδι γεμάτο φως, ρυθμό και συναίσθημα.

Μετά από ένα διάστημα δημιουργικής προετοιμασίας και συνεχών live εμφανίσεων σε μουσικές σκηνές σε όλη την Ελλάδα, η Ζωή Παπαδοπούλου επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη θετική πλευρά της ζωής και τη δύναμη των απρόσμενων συναντήσεων.

Το «Σύμπαν» έρχεται να υπενθυμίσει πως, κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν όταν απλώς αφεθούμε στη μαγεία της στιγμής.

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo music.

Μ’ έβγαλε βόλτα, απόψε το φεγγάρι

κι ήταν ολόγυμνο, και κόκκινο βαθύ

Αν και δεν ζήτησα, κοντά σου να με πάρει…

είδε που βρίσκεσαι, και πάει προς τα ‘κει

Όλα τα σήματα μου λένε… πως με θες

και τα φανάρια προς τα σένα… πρασινίζουν

Ʃμίγουν σε μια, όλου του κόσμου οι διαδρομές

κι οι μοίρες φαίνεται για μας πως…καθορίζουν

Όταν το σύμπαν συνεργεί

Απ’ το μηδέν δημιουργεί

Δύο τυχαίους προσκαλεί κι αρχίζει κάτι

Όταν το σύμπαν συνεργεί

Έτσι όπως πρέπει ενεργεί

Ξυπνάει δυο άγνωστους και στήνει την αγάπη

Απ’ το μηδέν δημιουργεί

Όταν το σύμπαν συνεργεί

Μ’ έβγαλε βόλτα, απόψε η σελήνη

χαμογελούσε, μα δεν ήξερα γιατί

Μπροστά μου σ’ έφερε το φως που πίσω αφήνει

Κάποια πανσέληνος, μας ήθελε μαζί