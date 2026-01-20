Τα Κίτρινα Ποδήλατα επανασυστήνονται στην πρώτη δυναμική συναυλιακή βραδιά της νέας χρονιάς στο αγαπημένο τους μουσικό στέκι Σταυρός του Νότου Club.

Με κεκτημένη και ανανεωμένη ενέργεια από την επετειακή τους περιοδεία, οι δυο δημιουργοί Αλέξανδρος & Γιώργος Παντελιάς και οι πολύτιμοι συνεργάτες τους, επανέρχονται στο «φυσικό τους χώρο», για να επικοινωνήσουν τα μηνύματα του νέου τους album/LP “anaλog +25”. Ανάμεσα σε επιλεγμένες στιγμές της 25χρονης διαδρομής τους, δε θα λείψουν οι γνώριμες μουσικές εκπλήξεις τους, οι οποίες -πάντοτε με λόγο και αιτία- συμπληρώνουν κάθε νέα τους συναυλιακή πρόταση.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ώρα έναρξης: 22.00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Είσοδος: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com