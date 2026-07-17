Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία!

Μετά από δύο αξέχαστες sold out συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες του Γιάννη, μας δίνουν ραντεβού στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά για δύο υπέροχες, μοναδικές μουσικές βραδιές!

Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”.

Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.

Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες.

Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.

Καλή αντάμωση.

Γιάννης Κότσιρας

Συντελεστές

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου / Guest: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου / Guest: Αντώνης Μιτζέλος

Ώρα έναρξης: 21:00

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Εισιτήρια:

Προπώληση:

25€ Α ζώνη

22€ Β ζώνη

20€ Γ ζώνη

ΑΜΕΑ: 18€

Προπώληση: TicketServices.gr