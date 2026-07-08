Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το νέο του single «Υπάρχει Ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά για τη δύναμη να συνεχίζουμε, ακόμη κι όταν όλα γύρω μοιάζουν δύσκολα.

Με άμεσο λόγο και ζεστή ερμηνεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής καταθέτει ένα τραγούδι αισιοδοξίας, χωρίς υπερβολές και εύκολα συνθήματα. Το «Υπάρχει Ελπίδα» στέκεται πάνω στην ανάγκη του ανθρώπου να βρίσκει φως μέσα στις πιο απαιτητικές στιγμές, να κρατιέται από όσα αξίζουν και να προχωρά.

Τη μουσική υπογράφει ο Χριστόφορος Γερμενής, ενώ τους στίχους έγραψε ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας, δίνοντας στο τραγούδι έναν προσωπικό και εξομολογητικό χαρακτήρα. Η ερμηνεία του κινείται με λιτότητα και συναίσθημα, αφήνοντας τον στίχο να αναδειχθεί και να ακουμπήσει με φυσικότητα στον ακροατή.

Το «Υπάρχει Ελπίδα» έρχεται σε μια περίοδο έντονης δισκογραφικής παρουσίας για τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος συνεχίζει να συναντά το κοινό του με τραγούδια που έχουν καθαρό συναίσθημα, ουσία και ανθρώπινο αποτύπωμα.

Το νέο single του Γιάννη Κότσιρα κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.