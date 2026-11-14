Οι Simple Minds παρουσιάζουν το «Elysium», το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Sacrosanct». Το τραγούδι κυκλοφόρησε από την BMG και συνοδεύεται από επίσημο βίντεο σε σκηνοθεσία Laurie TB.

Ο τίτλος παραπέμπει στα Ηλύσια Πεδία της ελληνικής μυθολογίας, ενώ η μουσική διακρίνεται από ένταση, δυνατά κιθαριστικά riffs και επίμονα τύμπανα. Ανάμεσα στις αφετηρίες του βρίσκεται η αγάπη του συγκροτήματος για τους Magazine, και ειδικότερα για το «The light pours out of me» του 1978.

Η μουσική του Charlie Burchill άνοιξε τον δρόμο

Το «Elysium» ξεκίνησε από ένα μουσικό θέμα που είχε δουλέψει μόνος του ο Charlie Burchill. Όπως εξηγεί ο Jim Kerr, ύστερα από τόσες δεκαετίες κοινής δημιουργίας, ο κιθαρίστας εξακολουθεί να του παρουσιάζει ιδέες που τον κάνουν να σταματά ό,τι κάνει και να αναρωτιέται πώς προέκυψε κάτι τόσο γνώριμο και ταυτόχρονα τόσο παράξενο.

Αυτό συνέβη και με το συγκεκριμένο τραγούδι. Η απόκοσμη αίσθηση της σύνθεσης τού επέτρεψε να απομακρυνθεί από το συνηθισμένο και να αναζητήσει εικόνες που θα ταίριαζαν στην ατμόσφαιρά της.

«Η απόκοσμη αίσθηση αυτού που άκουγα μου έδωσε αμέσως την ελευθερία να γίνω κι εγώ αντίστοιχα αλλόκοτος», αναφέρει ο Kerr για τη διαδικασία γραφής των στίχων.

Στο τραγούδι επανέρχονται εικόνες που ξυπνούν το όνειρο, απομακρύνουν τον φόβο και φέρνουν στη μνήμη ανθρώπους που έχουν χαθεί. Ο τίτλος λειτουργεί έτσι μέσα σε έναν κόσμο επιθυμίας, μνήμης και αναζήτησης, ακολουθώντας την ονειρική κατεύθυνση που περιγράφει ο τραγουδιστής.

Οι συντελεστές και το επόμενο άλμπουμ

Ο Kerr υπογράφει τους στίχους και ο Burchill τη σύνθεση, παίζοντας επίσης κιθάρα και πλήκτρα και αναλαμβάνοντας προγραμματισμό. Την παραγωγή μοιράζονται οι Andy Wright και Gavin Goldberg, οι οποίοι συμμετέχουν και στα φωνητικά και στον προγραμματισμό.

Στην ηχογράφηση παίζουν ακόμη ο Oscar Golding στο μπάσο και ο Geoff Holroyde στα ντραμς, ενώ τα έγχορδα πιστώνονται στον Sam Swallow.

Το «Elysium» θα ανοίγει το «Sacrosanct», που αναμένεται στις 29 Ιανουαρίου 2027 και θα περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια. Είχε προηγηθεί το «Beginner boys», ενώ η κατεύθυνση του δίσκου συνδέεται με την επιστροφή των Kerr και Burchill στις art-rock και new wave ρίζες τους.

Καθοριστική ήταν η βορειοαμερικανική περιοδεία του 2025: η ενθουσιώδης ανταπόκριση του κοινού σε παλιότερα τραγούδια, όπως το «Sons and fascination», τούς ώθησε να ξαναδουλέψουν πάνω σε εκείνες τις μουσικές αφετηρίες. Οι ίδιοι παρουσιάζουν το «Sacrosanct» ως το τρίτο μέρος μιας δημιουργικής τριλογίας μαζί με τα «Walk between worlds» και «Direction of the heart».