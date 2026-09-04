Οι Simple Minds επιστρέφουν με το νέο τους single «Beginner Boys», ένα τραγούδι που κοιτάζει προς το μέλλον μέσα από τα μάτια δύο μικρών αγοριών.

Η έμπνευση ήρθε στον Jim Kerr παρακολουθώντας τα δίδυμα εγγόνια του να μεγαλώνουν και αναρωτώμενος τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις έναν καλό άνδρα. Πώς μπορούν η δύναμη και το θάρρος να συνυπάρξουν με την τρυφερότητα και την ευαισθησία, σε έναν κόσμο που συχνά στέλνει στα αγόρια εντελώς διαφορετικά μηνύματα;

Τι σημαίνει να μεγαλώνεις έναν καλό άνδρα σήμερα;

Το «Beginner Boys» δεν επιχειρεί να παρουσιάσει έτοιμες απαντήσεις ή να λειτουργήσει ως συμβουλή ενός παππού προς τα εγγόνια του.

Ο Jim Kerr παρατηρεί τα δύο αγόρια να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη ζωή και σκέφτεται ποιες ιδιότητες θα χρειαστούν μεγαλώνοντας. Τη δύναμη να υπερασπίζονται όσα πιστεύουν, αλλά και την ευαισθησία να κατανοούν τους άλλους. Το θάρρος να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο, χωρίς να φοβούνται να δείξουν τρυφερότητα.

«Είναι λιγότερο μια δήλωση και περισσότερο ένα ερώτημα που ελπίζω ότι θα απαντούν μόνοι τους σε όλη τους τη ζωή», εξηγεί ο τραγουδιστής των Simple Minds.

Κάπως έτσι, ο τίτλος «Beginner Boys» περιγράφει δύο αγόρια που βρίσκονται ακόμη στην αρχή, μαθαίνοντας σταδιακά τον κόσμο και ανακαλύπτοντας τι είδους άνθρωποι θέλουν να γίνουν.

Η φωνή του Jim Kerr και η κιθάρα του Charlie Burchill

Μουσικά, το τραγούδι φέρει αμέσως την αναγνωρίσιμη ταυτότητα των Simple Minds. Η χαρακτηριστική φωνή του Jim Kerr βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ η λαμπερή κιθάρα του Charlie Burchill κινεί το κομμάτι προς τα εμπρός. Παρά τον στοχαστικό χαρακτήρα των στίχων, το «Beginner Boys» δεν ακούγεται βαρύ ή μελαγχολικό. Αντίθετα, διαθέτει ένταση, φωτεινή διάθεση και μια αίσθηση αισιοδοξίας.

Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ των Simple Minds, «Sacrosanct», και δίνει μια πρώτη εικόνα της κατεύθυνσης που επέλεξαν αυτή τη φορά οι δύο παλιοί φίλοι και συνεργάτες.

Η επιστροφή στις art-rock και new wave ρίζες τους

Η ιδέα για το νέο άλμπουμ άρχισε να διαμορφώνεται την περίοδο της μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας των Simple Minds. Μόνο μέσα στο 2025, το συγκρότημα εμφανίστηκε μπροστά σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο θεατές, καταγράφοντας ορισμένα από τα μεγαλύτερα ακροατήριά του μετά το 1985.

Καθοριστική αποδείχθηκε η περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Ο Jim Kerr και ο Charlie Burchill είδαν το κοινό πόλεων στις οποίες δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν να υποδέχεται με ενθουσιασμό τραγούδια από την πρώτη περίοδο της διαδρομής τους, όπως το «Sons And Fascination».

Η ανταπόκριση αυτή τούς ώθησε να επιστρέψουν στις art-rock και new wave ρίζες των Simple Minds, όχι για να αναπαραγάγουν το παρελθόν τους, αλλά για να αντλήσουν ξανά ενέργεια από εκείνο.

Όταν η μουσική παύει να είναι καριέρα και γίνεται πίστη

Το «Sacrosanct» θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου 2027 από την BMG και θα διαδεχθεί το «Direction Of The Heart» του 2022.

Ο τίτλος του άλμπουμ μπορεί να αποδοθεί ως «ιερό» ή «απαραβίαστο» και περιγράφει τη θέση που έχει πλέον η μουσική στη ζωή των Jim Kerr και Charlie Burchill. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε έναν δρόμο της Γλασκώβης όταν ήταν μόλις οκτώ ετών και, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τη δημιουργία των Simple Minds, εξακολουθούν να γράφουν τραγούδια μαζί.

Όπως αναφέρει ο Kerr, έπειτα από τόσα χρόνια η δημιουργία και οι ζωντανές εμφανίσεις έχουν πάψει να μοιάζουν απλώς με καριέρα. Έχουν μετατραπεί σε κάτι βαθύτερο, που βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην πίστη.

Το «Sacrosanct» θα περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Elysium», «King Of The Underworld», «Jerusalem (State Of Mind)», «Our Secrets Are The Same» και «The Next Right Thing».