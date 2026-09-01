Ό,τι παγωτά φάγατε φάγατε.

Ό,τι μπάνια κάνατε κάνατε.

Ό,τι λαγοκεφαλο πιάσατε πιάσατε.

Διακοπές τέλος. Αρχίζουν τα σχολεία και η σκληρή δουλειά.

Επιστροφή στην καθημερινότητα. Και εσείς που πάτε διακοπές τον Σεπτέμβρη γυρίστε πίσω! Ο καπιταλιστικός τροχός περιμένει να σας λιώσει!

Αν σας στρεσάρουν αυτά που λέμε ελάτε στην Τεχνόπολη να μας ζητήσετε τον λόγο. Ελάτε στην συναυλία, περιμένετε να τελειώσει και μετά είμαστε διαθέσιμες για αντεπιχειρήματα. Το νου σας όμως! Κάναμε MUN στο σχολείο!

Μουσικοί:

Φάνης Ζαχόπουλος,

Δημήτρης Κουζής,

Αλέξης Στενάκης,

Χάρης Παρασκευάς

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης και Ηλίας Καρούμπαλης

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Πόρτες 19.30

Ώρα έναρξης: 21.00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com