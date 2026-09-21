Το «Breaking God», η νέα κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου, έρχεται στο Θέατρο Αλάμπρα σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη. Μια παράσταση που σατιρίζει την εποχή της εικόνας, των social media, των ψευδών ειδήσεων και του ασταμάτητου κυνηγιού της δημοτικότητας, βάζοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο… τον ίδιο τον Θεό.

Η υπόθεση

Η δημοτικότητα Του έχει πέσει, τα νούμερα είναι απογοητευτικά, το engagement με το κοινό Του θέλει ενίσχυση και ο Θεός αποφασίζει πως ήρθε η ώρα για ένα γενναίο restart. Γιατί, αν έχεις κακό PR, καμία αιωνιότητα δεν σε σώζει.

Θέλει να κάνει rebranding και ξεκινά παγκόσμια περιοδεία. Αυτή τη φορά δεν ψάχνει προφήτες. Ψάχνει celebrities. Και το casting, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεφύγει.

Όμως τα σχέδια δεν πηγαίνουν πάντα όπως τα περιμένεις. Στην πορεία, ένα μικρό ατύχημα Τον στέλνει κατά λάθος στην Ελλάδα. Ε, κάποια στιγμή δεν έπρεπε να έρθει και από εδώ; Και, όπως φαίνεται, ήρθε η ώρα…

Ο Θεός επιστρέφει στην Ελλάδα όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και πολλή αγάπη για τα ανθρώπινα στραβά μας.

Μια παράσταση που γελάει με όλα όσα μας χωρίζουν και θυμίζει, τελικά, όλα όσα μας ενώνουν.

Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδαισθήσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις.

Γιατί, αν είναι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, καλό είναι να έχετε ήδη κλείσει θέση!

Παίζουν:

Φάνης Μουρατίδης

Μάριος Πετκίδης

Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Κείμενο: Λάκης Λαζόπουλος

Σκηνοθεσία: Φάνης Μουρατίδης

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Κίνηση: Αλέξανδρος Κειβανάη

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9/10/2026

Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή (21.00), Σάββατο (18.00 και 21.00), Κυριακή (18.00 και 21.00)

Θέατρο Αλάμπρα

Στουρνάρη 53

Εισιτήρια: Από 18€

Προπώληση: more.com