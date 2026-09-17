Ο Γιώργος Δημητριάδης παρουσιάζει το νέο official music video για το «Με τα μαύρα μου γυαλιά», ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του album «Μεγάλες Στιγμές». Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του ίδιου, αποκτά τώρα τη δική του οπτική εκδοχή μέσα από ένα clip που κινείται ανάμεσα στο όνειρο, τη μνήμη και μια σουρεαλιστική πραγματικότητα.

Μια περιπλάνηση ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα

Η αφετηρία του τραγουδιού μοιάζει με εκείνα τα όνειρα που, ακόμη κι όταν ξυπνήσεις, δεν τελειώνουν. Μένουν κάπου ανάμεσα στη μνήμη και στη φαντασία και αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα αν αυτό που έζησες ήταν όνειρο, εφιάλτης ή μια διαφορετική εκδοχή της πραγματικότητας.

Από έναν τέτοιο παράξενο κόσμο ξεκινά και το «Με τα μαύρα μου γυαλιά». Η ιστορία του περιπλανιέται σε μια Θεσσαλονίκη γνώριμη και ταυτόχρονα ανοίκεια: δρόμοι που δεν οδηγούν εκεί όπου περιμένεις, ένα αυτοκίνητο που δεν βρίσκεται ποτέ, ένας ήλιος που μοιάζει ξαφνικά εχθρικός και ένα τοπίο που, όσο πέφτει το σκοτάδι, μεταμορφώνεται σε έναν σουρεαλιστικό κινηματογραφικό κόσμο.

Το ζητούμενο ίσως δεν είναι τελικά η επιστροφή, αλλά η αναζήτηση ενός τόπου όπου μπορεί κανείς πραγματικά να χωρέσει.

Το νέο video clip

Το «Με τα μαύρα μου γυαλιά» μεταφέρεται στην εικόνα μέσα από τη δημιουργία του Νίκου Γώγου, ο οποίος δίνει στη μουσική περιπλάνηση του τραγουδιού τη δική του οπτική γλώσσα. Το clip ακολουθεί το ίδιο ονειρικό και παράξενο κλίμα, ισορροπώντας ανάμεσα στη μνήμη και στη σουρεαλιστική πραγματικότητα.

Ο ήχος του τραγουδιού

Η παραγωγή και η ενορχήστρωση του Κώστα Μπουντούρη διαμορφώνουν το μουσικό περιβάλλον του τραγουδιού, αναδεικνύοντας τη ροκ, μελωδική αλλά και ψυχεδελική πλευρά του Γιώργου Δημητριάδη. Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέεται και με τη συνολικότερη αισθητική του album «Μεγάλες Στιγμές», όπου τα τραγούδια αντιμετωπίζονται όχι απλώς ως ηχογραφήσεις αλλά ως ολοκληρωμένα μουσικά τοπία.

Από το album «Μεγάλες Στιγμές»

Το «Με τα μαύρα μου γυαλιά» περιλαμβάνεται στο album «Μεγάλες Στιγμές», μια δουλειά που ο ίδιος ο δημιουργός έχει χαρακτηρίσει ως βαθιά προσωπική και ταυτόχρονα τολμηρή δημιουργική περίοδο, με τραγούδια που κοιτούν το παρόν, θυμούνται το παρελθόν και αναζητούν νέους δρόμους στον ήχο του.

Και κάπου εκεί η ιστορία επιστρέφει στην αρχή: ίσως να μην έχει τόση σημασία αν ο δρόμος που ψάχνουμε υπάρχει, όσο το ότι συνεχίζουμε να τον αναζητούμε. Όταν ο κόσμος γύρω μας γίνεται παράξενος, όταν το φως αρχίζει να χάνεται και όλα μοιάζουν με σκηνές από μια ταινία που δεν θυμόμαστε να έχουμε ξαναδεί, μένει η εικόνα του τίτλου: φοράμε τα μαύρα μας γυαλιά και μπαίνουμε στο πρώτο σινεμά. Ένα ακόμη ταξίδι στο όνειρο.

Μουσική & στίχοι: Γιώργος Δημητριάδης

Παραγωγή / Ενορχήστρωση: Κώστας Μπουντούρης

Video clip: Νίκος Γώγος