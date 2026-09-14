Η Δάφνη Νικολάου παρουσιάζει τη δική της εκδοχή στο «Θερινό σινεμά», μέσα από μια νέα ηχογράφηση και τη συνεργασία της με τους Staκάτω. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα παιχνιδιάρικο video clip, στο οποίο η ερμηνεύτρια αναλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς ρόλους στον ίδιο θερινό κινηματογράφο.

Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Λεμονίδης και τους στίχους η Εύα Μουρούτσου. Ο Λεμονίδης έχει αναλάβει επίσης τις κιθάρες, ενώ στα φωνητικά συμμετέχει ο Αλέξανδρος Ιακώβου.

Ένα τραγούδι με ιστορία από το 2023

Το «Θερινό σινεμά» δεν ακούγεται για πρώτη φορά. Η αρχική του εκτέλεση κυκλοφόρησε το 2023 με τη φωνή της Βάσιας Δανιά και συμπεριλήφθηκε στο album «Ταίριασμα» των Αλέξανδρου Ιακώβου και Κώστα Λεμονίδη.

Η Δάφνη Νικολάου επιστρέφει τώρα στο τραγούδι με μια καινούργια ηχογράφηση, δίνοντάς του τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα. Η εικόνα του θερινού κινηματογράφου μεταφέρει εκείνο το γνώριμο μείγμα καλοκαιρινής ανεμελιάς και νοσταλγίας, καθώς οι φωτισμένες οθόνες, τα χαλίκια και οι άδειες καρέκλες γίνονται το σκηνικό μιας ιστορίας που μοιάζει να ανήκει σε κάποιο περασμένο καλοκαίρι.

Πόσες Δάφνες χωρούν σε ένα θερινό σινεμά;

Το video clip βασίζεται σε μια απλή αλλά ευρηματική ιδέα: διαφορετικές εκδοχές της Δάφνης Νικολάου εργάζονται στον ίδιο θερινό κινηματογράφο. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται να αναλαμβάνει διαδοχικά τους ανθρώπους και τις δουλειές που κρύβονται πίσω από μια κινηματογραφική προβολή, δημιουργώντας ένα ανάλαφρο παιχνίδι με την εικόνα της.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Χρυσίδης, ο οποίος ανέλαβε επίσης τη μίξη και το mastering του τραγουδιού. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο Cine Όνειρο Θερινό.

Από την ηπειρώτικη παράδοση σε μια διαφορετική μουσική πλευρά

Η Δάφνη Νικολάου ξεκίνησε να ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι από πολύ μικρή ηλικία, έχοντας καταγωγή από την Ήπειρο και μεγαλώνοντας σε μουσική οικογένεια. Στη διαδρομή της έχει συνεργαστεί με τον Πετρολούκα Χαλκιά, ενώ έγινε γνωστή σε ένα ευρύτερο κοινό και μέσα από τη συμμετοχή της στην ενδέκατη σεζόν του «The Voice of Greece».

Με το «Θερινό σινεμά» φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της, αφήνοντας για λίγο το αμιγώς παραδοσιακό ρεπερτόριο και δοκιμάζοντας τη φωνή της σε ένα σύγχρονο, καλοκαιρινό τραγούδι.