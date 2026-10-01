Ο Tony Iommi παρουσιάζει το «Stormwatcher», το νέο τραγούδι από το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ From The Dark. Ο κιθαρίστας των Black Sabbath έχει στο πλευρό του τον Νορβηγό τραγουδιστή Jørn Lande, σε ένα κομμάτι χτισμένο γύρω από τον χαρακτηριστικό, βαρύ ήχο της κιθάρας του.

Ένα ταξίδι μέσα στην καταιγίδα

Στο «Stormwatcher», ένα πλοίο που παλεύει με τη θύελλα γίνεται εικόνα για τις δυσκολίες της ζωής. Ο Lande περιγράφει τον άνθρωπο σαν καπετάνιο του δικού του σκάφους: συνεχίζει να πλέει σε άγνωστα νερά, αναζητώντας έναν νέο ορίζοντα ακόμη και όταν η διαδρομή γίνεται δύσκολη.

Αυτή την ιστορία ακολουθεί και το νέο, animated βίντεο του τραγουδιού. Οι εικόνες της θαλασσοταραχής δίνουν μορφή στους στίχους και στη σκοτεινή ατμόσφαιρα της σύνθεσης.

Το From The Dark έρχεται τον Οκτώβριο

Το «Stormwatcher» είναι το δεύτερο τραγούδι που παρουσιάζεται από το From The Dark, μετά το «World Alone». Το άλμπουμ αναμένεται στις 23 Οκτωβρίου και θα είναι η πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Iommi μετά το Fused του 2005.

Ο Jørn Lande συμμετέχει σε όλο το άλμπουμ, ενώ τη σύνθεση της μπάντας συμπληρώνουν η μπασίστρια Becky Baldwin και ο ντράμερ Karl Brazil. Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Iommi και ο σταθερός συνεργάτης του Mike Exeter. Με το «Stormwatcher», ο μουσικός δίνει ακόμη ένα δείγμα της κατεύθυνσης του νέου δίσκου, λίγες εβδομάδες πριν τον ακούσουμε ολόκληρο.