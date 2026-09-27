Η Evangelia φέρνει το «The PARÉA Tour» στο VogClub Athens, στο πλαίσιο της νέας διεθνούς περιοδείας της με στάσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα.

Η εμφάνιση στην Αθήνα εντάσσεται στο δεύτερο επίσημο tour της με τη Live Nation και θα είναι η πρώτη της στη σκηνή του VogClub. Η περιοδεία στηρίζεται στην ιδέα της «παρέας» και επιχειρεί να ενώσει τη σύγχρονη pop παραγωγή της με τις ελληνικές μουσικές αναφορές που χαρακτηρίζουν τη δουλειά της.

Ένα live με ελληνικές αναφορές και κινηματογραφική αισθητική

Μεγαλωμένη ανάμεσα στην Αμερική και την Ελλάδα, η Evangelia έχει χτίσει έναν ήχο που συνδυάζει pop στοιχεία με αναφορές στην ελληνική παράδοση. Στο πρόγραμμα του «The PARÉA Tour» συναντώνται τραγούδια όπως τα «Fotiá», «Alitheia?!», «Vradia», «Vále» και «PARÉA».

Για την εμφάνιση στο VogClub έχει σχεδιαστεί ένα live που συνδυάζει μουσική, χορό, visuals και κινηματογραφική αφήγηση, με αναφορές και στην αισθητική του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Στη βραδιά αναμένονται επίσης special guests, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί.

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 18:30

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια: 120΄

VogClub Athens

Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος 174 55

Τηλ.: 210 9843250

Εισιτήρια: από 10€ έως 50€

Προπώληση: more.com