Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ένα τραγούδι μπορούσες να το ακούσεις στο ραδιόφωνο. Για να δεις όμως τον καλλιτέχνη και το βίντεο κλιπ του στην Ελλάδα των αρχών της δεκαετίας του ’80, έπρεπε συχνά να περιμένεις την σωστή μέρα και ώρα, στην τηλεόραση που τότε είχε μόνο δύο κρατικά κανάλια, την ΕΡΤ και την ΥΕΝΕΔ.

Τέτοια μέρα, …42 χρόνια πριν, στις 24 Σεπτεμβρίου 1982, ξεκίνησε στην ΕΡΤ η εκπομπή που θα γινόταν γνωστή ως «Μουσικόραμα». Η σημερινή γενιά που μπορεί να βρει όποιο κλιπ θέλει σε δευτερόλεπτα, είναι δύσκολο να φανταστεί τι σήμαινε για την τότε νεολαία εκείνο το εβδομαδιαίο “ραντεβού”.

Η ξένη μουσική αποκτούσε εικόνα

Το «Μουσικόραμα» έφερε στην ελληνική τηλεόραση βίντεο κλιπ, μουσικά νέα και αφιερώματα από τη διεθνή ποπ και ροκ, πολύ πριν εμφανιστεί η ιδιωτική τηλεόραση, τα μουσικά κανάλια και φυσικά το διαδίκτυο. Για μεγάλο διάστημα ήταν η μόνη σταθερή τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στα ξένα τραγούδια και στα βίντεο κλιπ τους. Ο κόσμος μπορούσε να τα ακούσει στο ραδιόφωνο ή να διαβάσει γι’ αυτά στα περιοδικά. Για να τα δει όμως, να δει εικόνα, βίντεο, έπρεπε να περιμένει τα σαράντα λεπτά της Παρασκευής που προβαλλόταν η εκπομπή!

Με τον Γιώργο Γκούτη στην παρουσίαση, η εκπομπή άνοιγε χώρο σε διαφορετικές πλευρές της ξένης σκηνής. Στα χρόνια που ακολούθησαν, από την οθόνη της πέρασαν οι Duran Duran, οι Depeche Mode, οι Wham!, οι Cure, η Sade, οι Bon Jovi και οι Iron Maiden, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Για τον τηλεθεατή, τα τραγούδια αποκτούσαν πρόσωπα, κινήσεις και εικόνες. Μπορούσε να δει επιτέλους το κλιπ που ως τότε γνώριζε μόνο ως ήχο, αν χωρούσε στην εκπομπή εκείνης της εβδομάδας.

Ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Τα βίντεο κλιπ δεν προβάλλονταν πάντοτε ολόκληρα, ώστε να μπορέσουν να παρουσιαστούν περισσότερα τραγούδια μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Κι αν έχανες την προβολή, δεν υπήρχε σύνδεσμος για να το δεις αργότερα. Όποιος είχε συσκευή βίντεο μπορούσε να γράψει την εκπομπή σε κασέτα και να ξαναβάλει τα αγαπημένα του αποσπάσματα. Οι υπόλοιποι περίμεναν την επόμενη Παρασκευή!

Ξεκίνησε ως “Μουσική Ποπ”

Μια ματιά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της 24ης Σεπτεμβρίου 1982 δείχνει την αφετηρία: στις 19:00 αναγράφεται «Μουσική Ποπ (Νέα εκπομπή)». Μετά τις τρεις πρώτες μεταδόσεις η εκπομπή ονομάστηκε «Μουσικόραμα». Η διάρκεια της εκπομπής ήταν περίπου 40 λεπτά.

Η εκπομπή προβαλλόταν στην ΕΡΤ μέχρι το 1991. Σκηνοθέτης ήταν ο Γιώργος Ζιάκας. Η μουσική των τίτλων ήταν σύνθεση του Σταύρου Λογαρίδη.

Γράμματα αντί για ένα κλικ

Οι τηλεθεατές δεν παρακολουθούσαν απλώς τις επιλογές της εκπομπής. Έστελναν επιστολές με τις προτιμήσεις τους, που συμμετείχαν στη διαμόρφωση μιας μηνιαίας επιλογής τραγουδιών. Ο τηλεθεατής μπορούσε να ζητήσει μουσική, αλλά η απάντηση δεν ερχόταν με ένα κλικ.

Αρχικά δίπλα στον Γκούτη εμφανιζόταν ο συνεργάτης του Στάθης Παπούλιας.

Η εικόνα που έμεινε

Χρόνια αργότερα, ο Δημήτρης Κοργιαλάς έδωσε στο MusicCorner μια πολύ συγκεκριμένη ανάμνηση. Είχε δει στο «Μουσικόραμα» ένα βίντεο των Tears for Fears να παίζουν το “Mad World” ζωντανά στο Λονδίνο. «Τότε είπα μέσα μου “αυτό θα κάνω”!», μας είπε, συνδέοντας εκείνη τη στιγμή με την πορεία που ακολούθησε στη μουσική.

Δεν χρειάζεται να είχε κάθε θεατής μια τόσο καθοριστική εμπειρία για να εξηγηθεί η αγάπη προς την εκπομπή. Το ραδιόφωνο έδινε τα τραγούδια, τα περιοδικά τις φωτογραφίες και τις ειδήσεις. Το «Μουσικόραμα» έφερνε τα πρόσωπα και τα βίντεο κλιπ στο σαλόνι, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Αυτή η δυνατότητα, αυτονόητη σήμερα – αδιανόητη τότε, ήταν αρκετή για να κάνει την Παρασκευή το απόγευμα μια στιγμή που περίμενες με λαχτάρα!