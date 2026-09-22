Η Lusaint παρουσιάζει το νέο της EP «Apothecary (Pt. 2)», ολοκληρώνοντας ένα μουσικό εγχείρημα δύο ενοτήτων που παρακολουθεί μια περίοδο προσωπικής αλλαγής και συναισθηματικής επούλωσης. Η κυκλοφορία περιλαμβάνει πέντε τραγούδια και κλείνει με το «Tib Street», μια προσωπική αναφορά στην πόλη όπου μεγάλωσε.

Το δεύτερο μέρος του «Apothecary» κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου έναν χρόνο μετά το «Apothecary (Pt. 1)». Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και ενιαία έκδοση των δύο EP σε βινύλιο.

Ένα κεφάλαιο συναισθηματικής επούλωσης

Το «Apothecary (Pt. 2)» κινείται ανάμεσα στην pop, τη soul και την jazz, τρεις μουσικές περιοχές που έχουν διαμορφώσει την καλλιτεχνική ταυτότητα της Lusaint. Η ίδια αντιμετωπίζει τα νέα τραγούδια ως αποτύπωση μιας παλαιότερης περιόδου της ζωής της, από την οποία πλέον αισθάνεται ότι έχει απομακρυνθεί.

«Αυτό το EP γεννήθηκε μέσα από μια διαδικασία συναισθηματικής επούλωσης. Δημιουργώντας το, συνειδητοποίησα πόσο έχω εξελιχθεί — όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα, αλλά και ως προς την κατανόηση του ποια θέλω να είμαι», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, το «Apothecary» αντικατοπτρίζει ένα κεφάλαιο που μοιάζει πλέον πολύ διαφορετικό από τη σημερινή πραγματικότητά της. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά «Blind», «Waterfalls», «Shoot You Dead» και «Love Bites Back», μαζί με το νέο «Tib Street».

Το «Love Bites Back» έχει πλησιάσει τα δύο εκατομμύρια streams παγκοσμίως, ενώ το πρώτο μέρος του EP έχει επίσης ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify.

Το «Tib Street» ως επιστροφή στο Μάντσεστερ

Το τραγούδι που ολοκληρώνει το EP πήρε τον τίτλο του από την Tib Street, έναν δρόμο στο κέντρο του Μάντσεστερ. Για τη Lusaint, όμως, λειτουργεί κυρίως ως σημείο επιστροφής στους ανθρώπους, στους δρόμους και στις εμπειρίες των παιδικών και νεανικών της χρόνων.

«Το “Tib Street” αφορά τα χρόνια που μεγάλωσα στο Μάντσεστερ — τους ίδιους ανθρώπους, τους ίδιους δρόμους και τις αναμνήσεις που σε ακολουθούν όπου κι αν πας. Θα είναι πάντα το σπίτι μου», δηλώνει η ίδια.

Μεγαλωμένη στο Stretford του Greater Manchester, η Lusaint ήρθε από μικρή σε επαφή με την jazz και τα blues μέσα από τη δισκοθήκη των γονιών της. Πριν αρχίσει να παρουσιάζει το δικό της υλικό, τραγουδούσε διασκευές της Ella Fitzgerald και της Nina Simone σε τοπικά bars.

Η πρώτη μεγάλη διαδικτυακή της επιτυχία ήρθε το 2019, όταν η διασκευή της στο «Don’t Let Go» των En Vogue έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα Shazams μέσα σε μία ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθησε η διασκευή του «Wicked Game», η οποία έχει ξεπεράσει τις 50 εκατομμύρια προβολές στο YouTube!

Από εκείνη την περίοδο μέχρι το «Apothecary», η Lusaint μετακινήθηκε σταδιακά από τις διασκευές στο προσωπικό της ρεπερτόριο. Το πρώτο της EP με πρωτότυπο υλικό, «Self Sabotage», κυκλοφόρησε το 2024, ενώ ακολούθησαν εμφανίσεις σε ευρωπαϊκές σκηνές.

Η tracklist του «Apothecary (Pt. 2)»

Love Bites Back Blind Waterfalls Shoot You Dead Tib Street

Με το «Apothecary (Pt. 2)», η Lusaint ολοκληρώνει έναν κύκλο τραγουδιών που γεννήθηκαν μέσα από προσωπικές μεταβολές και επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η δική της ιστορία. Το «Tib Street» δεν λειτουργεί ως ξεχωριστή παρένθεση, αλλά ως το φυσικό κλείσιμο ενός EP που κοιτάζει πίσω από τη θέση ενός ανθρώπου που έχει ήδη προχωρήσει.