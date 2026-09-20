Το «Ο Έβρος απέναντι» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα επιστρέφει στην αθηναϊκή σκηνή, στο Θέατρο Άνεσις, σε σκηνοθεσία του Γιωργή Τσουρή. Ένα έργο γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του ’90, που κοιτάζει κατάματα την κοινωνική ανασφάλεια, τον ρατσισμό, την αποξένωση και τα όρια της ανθρωπιάς μέσα σε συνθήκες πίεσης και επιβίωσης.

Το έργο

Γραμμένο το 1998, το «Ο Έβρος απέναντι» ανήκει στα πρώτα έργα των Ρέππα – Παπαθανασίου και κινείται σε μια καθαρά ρεαλιστική περιοχή, διαφορετική από την κωμική φάρσα, την αστυνομική κωμωδία, το μιούζικαλ ή τα έργα εποχής με τα οποία έχει επίσης συνδεθεί το συγγραφικό δίδυμο.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται τέσσερις άνεργοι Έλληνες, «νεόπτωχοι» που ζουν στις παρυφές της ευμάρειας. Η καθημερινότητά τους ανατρέπεται όταν στο περιβάλλον τους εμφανίζεται ένας Κούρδος πρόσφυγας. Μέσα από τις συγκρούσεις που ακολουθούν, το έργο φέρνει στην επιφάνεια το υπόγειο ρεύμα του ρατσισμού, την αποξένωση και τα αδιέξοδα της σύγχρονης ζωής, εξετάζοντας παράλληλα τα όρια της ανθρωπιάς και το τίμημα της επιβίωσης με κάθε κόστος.

Το έργο είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα τη σεζόν 1999-2000 και επιστρέφει τώρα, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, σε μια νέα σκηνική ανάγνωση.

Η σκηνοθεσία

Ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει στην πάνω σκηνή του Θεάτρου Άνεσις, μετά το «Τζόνι Μπλε», υπογράφοντας την έβδομη σκηνοθετική του δουλειά. Η σκηνοθεσία τοποθετεί το έργο μέσα στην πραγματικότητα της Ελλάδας λίγο πριν από την αλλαγή της χιλιετίας και το κραχ του χρηματιστηρίου, σε μια εποχή που παραμένει ζωντανή στη μνήμη πολλών, αλλά είναι λιγότερο οικεία στους νεότερους.

Οι αντιήρωες παρακολουθούνται χωρίς εξιδανίκευση αλλά και χωρίς καταδίκη, ως άνθρωποι που διαμορφώθηκαν από την εποχή και τις συνθήκες τους. Με μια σκηνική λογική που κινείται ανάμεσα στο γέλιο και τη θλίψη, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει την αλήθεια τους χωρίς φίλτρα.

Στη σκηνή συναντώνται η Άννα Κουτσαφτίκη, ο Κώστας Κορωναίος, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, η Μαρία Παρασύρη και ο Θανάσης Ισιδώρου, μεταφέροντας τη σύγκρουση, το χιούμορ και την ψυχογραφία μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται «από μέσα».

«Κάποιες φορές στη ζωή οι άνθρωποι στέκονται μπροστά στην απόλυτη καταστροφή. Άλλοι επιλέγουν να τρέξουν, άλλοι να σώσουν ό,τιδήποτε αν σώζεται, άλλοι απλά παρακολουθούν το τσουνάμι σχεδόν αμέτοχοι λίγο πριν τους καταπιεί η άβυσσος. Όταν η σωτηρία σου περνάει μέσα από τη θυσία του διπλανού, τότε το “ο θάνατός σου η ζωή μου” είναι συνήθως ο μόνος δρόμος. Ο ίδιος δρόμος που οδηγεί στο πιο βαθύ σκοτάδι. Το σκοτάδι της ψυχής».

Παίζουν:

Βαγγέλης Αλεξανδρής

Θανάσης Ισιδώρου

Κώστας Κορωναίος

Άννα Κουτσαφτίκη

Μαρία Παρασύρη

Κείμενο: Θανάσης Παπαθανασίου – Μιχάλης Ρέππας

Σκηνοθεσία – Μουσική: Γιωργής Τσουρής

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Κίνηση: Βάλια Παπακωνσταντίνου

Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια: Ελεονόρα Καραβάνη

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βίντεο παράστασης: Γιωργής Τσουρής – Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Βοηθός σκηνοθέτις: Αγγελική Γρηγοροπούλου

Φωτογραφίες: Γιάννος Καλτσονούδης

Γραφιστική επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης

Πρεμιέρα: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: Τετάρτη 21:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 17:30

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Άνεσις

Λεωφ. Κηφισίας 14 & Λεωφ. Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι

Τηλ.: 210 0080900, 210 7718943

Εισιτήρια:

Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και γιορτές: 22€ γενική είσοδος / 18€ άνεργοι, πολύτεκνοι και νέοι έως 24 ετών

Πέμπτη: 18€ γενική είσοδος / 16€ άνεργοι, πολύτεκνοι και νέοι έως 24 ετών

Ομαδικές κρατήσεις: 210 0080900

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