Η Σtella κυκλοφόρησε το νέο της single με τίτλο «Belinda». Η παραγωγή έγινε από την Σtella και τον σκωτσέζο παραγωγό Rodaidh McDonald (Jamie XX, Weyes Blood, Youth Lagoon). Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από τον Rafael Cohen (!!!), ο οποίος είχε επίσης συνεργαστεί με τη Σtella στο album της «Adagio», το 2025.

Το «Adagio» απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές από το Wonderland, το οποίο χαρακτήρισε το άλμπουμ «αγνό, δυναμικό και απαράμιλλα cool, σαν μια καθαρή καλοκαιρινή νύχτα, καθισμένος να πίνεις κρασί και να τρως ελιές». Μέχρι σήμερα, η δισκογραφία της Σtella έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια streams παγκοσμίως στο Spotify. Παράλληλα, η μουσική της έχει συμπεριληφθεί σε δημοφιλείς σειρές όπως τα Industry και Emily in Paris.

Η Σtella έχει προγραμματίσει μια σειρά από εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ αυτό το φθινόπωρο, ξεκινώντας από το Borderline Festival στις 9 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Cork Jazz Festival στις 24 Οκτωβρίου στην Ιρλανδία, και στο Corona Capital στην Πόλη του Μεξικού στις 21 Νοεμβρίου 2026.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

Borderline Festival στο Onassis Ready

Αθήνα, Ελλάδα

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου

Cork Jazz Festival στην St. Luke’s Church

Κορκ, Ιρλανδία

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου

Corona Capital

Πόλη του Μεξικού, Μεξικό