Οι Kasabian επιστρέφουν με το «ACT III», το ένατο studio album της πορείας τους και έναν δίσκο που συγκεντρώνει διαφορετικές πλευρές του ήχου τους: δυνατές κιθάρες, ηλεκτρονικούς ρυθμούς, ψυχεδέλεια, pop μελωδίες και την ακατέργαστη ενέργεια των ζωντανών εμφανίσεών τους.

Με δέκα τραγούδια και τρία σύντομα interludes, το «ACT III» είναι δομημένο σαν μια μουσική παράσταση σε επιμέρους πράξεις. Οι Kasabian επιστρέφουν στις ρίζες τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν το παρελθόν ως περιορισμό, και παραδίδουν έναν δίσκο φτιαγμένο για να μεταφερθεί στη σκηνή.

Ένας δίσκος χωρισμένος σε πράξεις

Τα «quiet on set please 1m9», «mind palace 2m7» και «npc 3m12» λειτουργούν ως σύντομες μεταβάσεις ανάμεσα στις διαφορετικές ενότητες του album. Δεν αποτελούν απλώς διαλείμματα, αλλά ενισχύουν την κινηματογραφική λογική του τίτλου και προετοιμάζουν το έδαφος για κάθε νέα αλλαγή διάθεσης.

Η δομή αυτή επιτρέπει στους Kasabian να κινούνται με άνεση από το κιθαριστικό rock και την ψυχεδελική pop προς την ηλεκτρονική μουσική, το hip-hop και τους disco ρυθμούς, χωρίς ο δίσκος να χάνει τον βασικό του προσανατολισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η χαρακτηριστική φωνή του Serge Pizzorno, άλλοτε θολή και υπνωτική και άλλοτε επιθετική, να ενώνει τα διαφορετικά μουσικά πρόσωπα του «ACT III».

Από την ψυχεδέλεια στο dancefloor

Το «Soulmate» ανοίγει ουσιαστικά τον δίσκο με παραμορφωμένες κιθάρες και βαρύ ρυθμό, ενώ το «Hippie Sunshine» φέρνει στο προσκήνιο την πιο ευφορική και ψυχεδελική πλευρά του συγκροτήματος.

Τα «Great Pretender» και «Nothing better than this» στηρίζονται σε άμεσα hooks και μεγάλα ρεφρέν, διατηρώντας τον προσιτό χαρακτήρα που είχαν αναπτύξει οι Kasabian στο «Happenings».

Στο «Silver apple eyes», το συγκρότημα περνά σε ένα πιο σκοτεινό, νυχτερινό groove. Ένας παλλόμενος disco ρυθμός συναντά τις κιθάρες και τα ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο χορευτικά σημεία του album. Το τραγούδι συνοδεύεται πλέον και από official lyric video.

Η πειραματική διάθεση γίνεται πιο έντονη στο «The Guru And The Crypto Time Machine», ενώ το «Glide» χαμηλώνει προσωρινά τους τόνους με έναν πιο μελωδικό χαρακτήρα. Το «Hyper/Rising» επαναφέρει τις βαριές κιθάρες και την ψυχεδελική ένταση, πριν το «Say You (Closer)» οδηγήσει τον δίσκο σε ένα πιο προσωπικό φινάλε.

Η νέα ταυτότητα έχει πλέον εδραιωθεί

Το «ACT III» είναι το τρίτο album των Kasabian με τον Serge Pizzorno στον ρόλο του βασικού τραγουδιστή, μετά τα «The Alchemist’s Euphoria» και «Happenings». Εκείνο που αρχικά έμοιαζε με μια αναγκαστική επανεκκίνηση έχει πλέον διαμορφωθεί σε μια αναγνωρίσιμη και σταθερή δημιουργική περίοδο.

Ο Pizzorno δεν επιχειρεί να απομακρύνει το συγκρότημα από όσα το καθιέρωσαν. Αντίθετα, συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικές εποχές της διαδρομής του και τα μεταφέρει σε μια παραγωγή περισσότερο καθαρή και σύγχρονη.

Το album δημιουργήθηκε στα The Sergery και Club Ralph, με την παραγωγή να υπογράφουν ο Serge Pizzorno και ο Mark Ralph.

Τραγούδια που πρέπει να κερδίσουν τη θέση τους στη σκηνή

Ο Pizzorno έχει εξηγήσει ότι ο βασικός στόχος ήταν κάθε τραγούδι του «ACT III» να είναι αρκετά δυνατό ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο συναυλιακό πρόγραμμα των Kasabian.

Αυτή η λογική διατρέχει ολόκληρο τον δίσκο. Τα τραγούδια είναι σύντομα, άμεσα και γεμάτα σημεία στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν χιλιάδες θεατές. Ακόμη και όταν οι Kasabian πειραματίζονται, δεν χάνουν από το βλέμμα τους τη μεγάλη σκηνή και την επικοινωνία με το κοινό.

Το «ACT III» δεν είναι μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία του συγκροτήματος. Είναι η επιβεβαίωση ότι η τρίτη του πράξη έχει ήδη ξεκινήσει και διαθέτει πλέον τη δική της ταυτότητα.