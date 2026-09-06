Οι Yello επιστρέφουν με το «Break Out», ένα κομμάτι που συγκεντρώνει μέσα σε λίγα λεπτά όλα τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά τους: έντονα ηλεκτρονικά χρώματα, απρόβλεπτες ηχητικές λεπτομέρειες, χιούμορ και τη χαρακτηριστική, βαθιά φωνή του Dieter Meier.

Το τραγούδι προαναγγέλλει το επερχόμενο album «Time Lab» και διαδέχεται το πιο ατμοσφαιρικό «Around The Sun». Αυτή τη φορά, το ελβετικό δίδυμο στρέφεται σε έναν περισσότερο ρυθμικό και εξωστρεφή ήχο, δημιουργώντας ένα κομμάτι που μοιάζει φτιαγμένο για δυνατή ακρόαση.

Όλα ξεκίνησαν από ένα μοτίβο πνευστών

Η αρχική ιδέα του «Break Out» γεννήθηκε από ένα σύντομο μοτίβο πνευστών που τράβηξε την προσοχή του Boris Blank. Από εκεί άρχισε να προσθέτει σταδιακά τα υπόλοιπα στοιχεία: τον σταθερό ρυθμό, τα ηλεκτρονικά στρώματα, τις επεξεργασμένες φωνές και τις μικρές ηχητικές εκπλήξεις που εμφανίζονται σε ολόκληρο το κομμάτι.

Ο Blank εξηγεί ότι συνήθως δεν ξεκινά μια σύνθεση ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο σχήμα με κουπλέ, ρεφρέν και γέφυρα. Αφήνει κάθε νέο στοιχείο να οδηγεί στο επόμενο, μέχρι η μουσική να αποκτήσει από μόνη της την τελική μορφή της.

Αυτή η μέθοδος βρίσκεται πίσω από τη χαρακτηριστική «αρχιτεκτονική» των Yello: τα τραγούδια τους δεν εξελίσσονται πάντοτε όπως περιμένει ο ακροατής, αλλά μοιάζουν με ηχητικές κατασκευές στις οποίες κάθε λεπτομέρεια έχει τη δική της θέση.

Η φωνή του Dieter Meier ως ρυθμικό όργανο

Στο «Break Out», ο Dieter Meier δεν λειτουργεί μόνο ως τραγουδιστής. Οι κοφτές φράσεις και η ιδιαίτερη άρθρωσή του ενσωματώνονται στον ρυθμό, ενώ οι επεξεργασμένες φωνές απαντούν η μία στην άλλη και ενισχύουν την υπνωτική κίνηση του κομματιού.

Ο τίτλος μπορεί να αποδοθεί ως «ξέφυγε» ή «σπάσε τα όρια». Το τραγούδι μεταφέρει ακριβώς αυτή την παρόρμηση: να εγκαταλείψεις για λίγο τη ρουτίνα, να τολμήσεις κάτι διαφορετικό και να ακολουθήσεις τη δημιουργική σου διάθεση.

Η χορευτική βάση δεν αφαιρεί τίποτα από την ιδιομορφία των Yello. Αντίθετα, τα πνευστά, οι παραμορφωμένες φωνές και οι απότομες εναλλαγές διατηρούν εκείνη την ελαφρώς παράξενη ατμόσφαιρα που συνοδεύει τη μουσική τους εδώ και δεκαετίες.

Το οπτικό σύμπαν του Ernst Gamper

Το δυναμικό video του τραγουδιού δημιούργησε ο γραφίστας και εικαστικός Ernst Gamper από τη Ζυρίχη, ο οποίος ανέλαβε επίσης το εξώφυλλο του «Time Lab».

Η συνεργασία του με τους Yello έχει βαθιές ρίζες, καθώς είχε σχεδιάσει τις εμβληματικές εικόνες των albums «You Gotta Say Yes to Another Excess», «Stella» και «One Second». Η επιστροφή του, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται ως άσκηση νοσταλγίας. Το γνώριμο οπτικό ύφος χρησιμοποιείται ως αφετηρία για κάτι καινούριο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη μουσική του συγκροτήματος.

Το επόμενο πείραμα των Yello

Το «Time Lab» θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια και θα αποτελέσει το πρώτο ολοκληρωμένο studio album των Yello μετά το «Point». Στο tracklist βρίσκονται τα «Around The Sun» και «Break Out», καθώς και το «You And Me» με τη συμμετοχή της Ελβετίδας τραγουδίστριας Heidi Happy.

Το album θα διατεθεί σε CD, διπλό βινύλιο και Blu-ray υψηλής ανάλυσης, αλλά και σε αριθμημένη συλλεκτική έκδοση με picture vinyl, βιβλίο και εικαστική εκτύπωση.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά τα πρώτα τους πειράματα, ο Boris Blank και ο Dieter Meier εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την ηλεκτρονική μουσική σαν ανοιχτό εργαστήριο. Το «Break Out» δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται να αναπαράγουν απλώς τις παλιές τους επιτυχίες, αλλά να χρησιμοποιούν τα γνώριμα υλικά τους με νέους τρόπους.