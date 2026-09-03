Η Susanna Hoffs ενώνει τη φωνή της με τον Rufus Wainwright στο νέο single «Bad Case of Loneliness», το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου και αποτελεί την τελευταία πρόγευση από το επερχόμενο άλμπουμ της, «The List».

Η συνιδρύτρια και χαρακτηριστική φωνή των Bangles παρουσιάζει ένα εξομολογητικό τραγούδι για τη μοναξιά, την ευαλωτότητα και την ανάγκη αποδοχής, έχοντας στο πλευρό της έναν από τους πιο ξεχωριστούς σύγχρονους τραγουδοποιούς.

Η μοναξιά που υπάρχει ακόμη και μέσα σε μια σχέση

Το «Bad Case of Loneliness» γεννήθηκε μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται ακόμη πιο μόνος όταν δεν είναι πραγματικά μόνος.

Η Susanna Hoffs έγραψε το τραγούδι μαζί με τους CJ Camerieri και Ryan Lerman, μετατρέποντας αυτή τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση σε μια λιτή και ανθρώπινη αφήγηση. Η ενορχήστρωση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην pedal steel κιθάρα του Greg Leisz, η οποία ενισχύει τον μελαγχολικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Στην ηχογράφηση συμμετείχαν επίσης ο Ryan Lerman στην κιθάρα, ο Spencer Zahn στο μπάσο, ο Benny Bock στο UDO και ο JT Bates στα τύμπανα.

Από θεατής των Bangles σε συνεργάτης της Susanna Hoffs

Η συμμετοχή του Rufus Wainwright συνοδεύεται από μια όμορφη προσωπική ιστορία. Η πρώτη μεγάλη συναυλία σε αρένα που παρακολούθησε ως παιδί ήταν μία εμφάνιση των Bangles τη δεκαετία του ’80, την οποία, όπως έχει αναφέρει, θυμάται ακόμη πολύ καθαρά.

Δεκαετίες αργότερα, βρίσκεται να τραγουδά δίπλα στη Susanna Hoffs, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε όταν εκείνος ήταν ακόμη νεαρός θαυμαστής του συγκροτήματος.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί πρόσφατα και στη διασκευή του «Happy Together» των The Turtles, η οποία ακούστηκε στην ταινία «The Roses» του 2025, σε σκηνοθεσία του συζύγου της Hoffs, Jay Roach.

Ηχογραφημένο ζωντανά στο σπίτι της

Όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια του «The List», το «Bad Case of Loneliness» ηχογραφήθηκε ζωντανά στο σπίτι της Susanna Hoffs στο Λος Άντζελες.

Η δημιουργική διαδικασία ξεκίνησε με τη Hoffs και τους στενούς συνεργάτες της να συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι της κουζίνας, να ανταλλάσσουν προσωπικές ιστορίες και στη συνέχεια να τις μετατρέπουν σε τραγούδια.

Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφουν η ίδια και ο CJ Camerieri, γνωστός από τις συνεργασίες του με τους Bon Iver και Paul Simon.

Το νέο άλμπουμ «The List»

Το «The List» θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την προσωπική δισκογραφική εταιρεία της Hoffs, Baroque Folk Records. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δώδεκα πρωτότυπα τραγούδια, εμπνευσμένα από προσωπικές εμπειρίες και αναμνήσεις πολλών διαφορετικών περιόδων της ζωής της.

Οι ιστορίες του κινούνται από τον έρωτα και τις λανθασμένες επιλογές έως τη μοναξιά, την αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι, την απώλεια και την προσωπική επανεκκίνηση.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Rufus Wainwright, Dan Wilson, Edie Brickell, Greg Leisz, Ryan Lerman και Jesse Harris, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί τα singles «Casablanca» και «This Island».