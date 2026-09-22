Η Μαριάνα Μασμανίδου παρουσιάζει την δική της εκδοχή του πολυαγαπημένου τραγουδιού «Θάλασσες» των Μάριου Τόκα και Σαράντη Αλιβιζάτου.

Η νέα ενορχήστρωση, με την επιμέλεια του Αλέξη Στενάκη, βασίζεται στα έγχορδα όργανα η οποία αναδεικνύει τη μελωδικότητα του τραγουδιού και δημιουργεί μια εντελώς νέα ατμόσφαιρα.

Μέσα από αυτή τη διαφορετική ενορχηστρωτική προσέγγιση, η Μαριάνα Μασμανίδου παρουσιάζει το τραγούδι με έναν πιο εσωστρεφή και προσωπικό τρόπο, φωτίζοντας νέες πτυχές της μελωδίας και του συναισθήματός του.

Οι «Θάλασσες» αποκτούν μια νέα μουσική ταυτότητα, διατηρώντας παράλληλα την ευαισθησία και τη διαχρονικότητα του πρωτότυπου έργου.

Την ενορήστρωση υπογράφει ο Αλέξης Στενάκης ο οποίος έπαιξε κλαρινέτο και πιάνο.

Έπαιξαν ακόμα οι μουσικοί Κωνσταντίνος Καριτζής (βιολί), Ηλιάνα Κορέτση (τσέλο), Γιάννης Παπαγεωργίου (κιθάρα) και Λάμπρος Παπανικολάου (κοντραμπάσο).

Δεύτερη φωνή έκανε η Χαρά Κεφαλά.

Η ηχογράφηση έγινε από τους Θάνο Καλέα και Βαγγέλη Σαπουνά και η μίξη από τον Νίκο Κόλλια.

Το video clip πραγματοποιήθηκε στο νησί της Αίγινας από τον Αίσωνα.

Το τραγούδι «Θάλασσες» πρωτοερμήνευσε η Κωνσταντίνα το 1987 και στη συνέχεια ο Δημήτρης Μητροπάνος το 1991 γνωρίζοντας και με τις δύο εκδοχές τεράστια και διαχρονική επιτυχία.

Λίγα λόγια για την Μαριάνα Μασμανίδου

Η Μαριάνα Μασμανίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεατρολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτη της «Δραματικής Σχολής Αθηνών – Γιώργος Θεοδοσιάδης».

Έχει εκπαιδευτεί στο σύγχρονο τραγούδι και τη φωνητική με δασκάλα την Χαρά Κεφαλά καθώς και την Έλλη Πασπαλά .

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τραγουδιού με την Δήμητρα Γαλάνη, την Μάρθα Φριντζήλα κ.α.

Έχει επίσης πάρει μαθήματα πιάνου και θεωρία της μουσικής.

Στη θεατρική της εκπαίδευση περιλαμβάνονται το σεμινάριο του Θωμά Μοσχόπουλου «Κλειδιά και τεχνικές για τη δόμηση και συστημική διερεύνηση ενός ρόλου» καθώς και εργαστήρια με τον Άρη Μπινιάρη και την Μάρθα Φριντζήλα.

Έχει συμμετάσχει σε οπτικοακουστικές παραγωγές καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις όπως οι «Βάκχες» του Ευριπίδη και ο «Αίας» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα και συνθέσεις του Βασίλη Μαντζούκη, όπου συμμετείχε στον χορό.

Τρέφει μια ιδιαίτερη αγάπη για τους δημιουργούς και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με έναν δικό της τρόπο, αγαπά το παρελθόν μέσα στο παρόν και κατά διαστήματα παθιάζεται εμμονικά με κάποιον καλλιτέχνη.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι και έχει κυκλοφορήσει δύο επανεκτελέσεις τραγουδιών. Το 2022 το «Kαι εγώ να λιώνω» (Βασίλης Δημητρίου – Γιάννης Κακουλίδης) και το 2024 το «Αυτό που περιμένουμε» (Θέμης Καραμουρατίδης – Οδυσσέας Ιωάννου).