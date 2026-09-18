Οι Magic de Spell παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι «Σπουργίτι», μια αλληγορική rock σύνθεση απέναντι στον φόβο, με τη συλλογικότητα, τη δύναμη και την ελπίδα να βρίσκονται στον πυρήνα της.

Το μικρό και φαινομενικά ευάλωτο πουλί μετατρέπεται σε σύμβολο αντίστασης. Δεν παύει να πετά επειδή ο κόσμος γύρω του γίνεται απειλητικός και δεν επιλέγει τη σιωπή μπροστά σε όσα το φοβίζουν. Μέσα από αυτή την εικόνα, οι Magic de Spell μιλούν για την ανάγκη να μην παραδίνεται κανείς στην αδυναμία και στην απομόνωση.

Ένα τραγούδι απέναντι στον φόβο

Το «Σπουργίτι» κινείται στο γνώριμο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο του συγκροτήματος. Η αλληγορία του τραγουδιού δεν παρουσιάζει τη δύναμη ως κάτι που διαθέτουν μόνο οι μεγάλοι και οι ισχυροί, αλλά ως κάτι που γεννιέται μέσα από την επιμονή, την αλληλεγγύη και την κοινή δράση.

Το νέο single συνεχίζει έτσι μια διαδρομή κατά την οποία το rock για τους Magic de Spell δεν υπήρξε ποτέ μόνο ένας μουσικός ήχος. Από το αντιπολεμικό «Sarajevo» μέχρι τη μακρόχρονη σχέση τους με την κοινωνική πραγματικότητα και την ποίηση, το συγκρότημα χρησιμοποιεί σταθερά τα τραγούδια του ως μέσο παρατήρησης και σχολιασμού της εποχής.

Στο «Σπουργίτι», η ελπίδα δεν εμφανίζεται ως εύκολη ή δεδομένη. Γίνεται μια συνειδητή επιλογή απέναντι στον φόβο και ένας τρόπος να συνεχίσει κανείς να κινείται, ακόμη και όταν αισθάνεται μικρός μπροστά σε όσα συμβαίνουν γύρω του.

Οι Magic de Spell συνεχίζουν να κοιτούν μπροστά

Η κυκλοφορία του τραγουδιού συμπίπτει με τη συμπλήρωση 45 χρόνων ενεργής παρουσίας των Magic de Spell. Το συγκρότημα εμφανίστηκε το 1980 και, έπειτα από την πρώτη αγγλόφωνη περίοδό του, στράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στον ελληνικό στίχο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην εγχώρια rock σκηνή.

Τραγούδια όπως τα «Εμένα οι φίλοι μου», «Sarajevo», «Ο λύκος της ψυχής μου» και «Όταν νυχτώνει» συνδέθηκαν με διαφορετικές περιόδους της πορείας του, ενώ οι Magic de Spell εξακολούθησαν να ηχογραφούν, να συνεργάζονται με νεότερους δημιουργούς και να πραγματοποιούν συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το «Σπουργίτι» επιβεβαιώνει ότι η επέτειος των 45 χρόνων δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ευκαιρία αναδρομής. Οι Magic de Spell παραμένουν δημιουργικά ενεργοί και εξακολουθούν να αναζητούν εικόνες και λέξεις που μπορούν να συνομιλήσουν με το παρόν.

• Μουσική: Γιώργος Αρχοντάκης

• Στίχοι: Θοδωρής Βλαχάκης

Magic de Spell:

• Θοδωρής Βλαχάκης – ντραμς

• Γιώργος Αρχοντάκης – φωνή, μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα

• Μιχάλης Σκαράκης – φωνή

• Δημήτρης Μποτής – πλήκτρα

• Μαρίνος Σοφίου – κιθάρα

Ένα σπουργίτι ρωτάει το γεράκι

Πότε θα ζήσουνε μαζί ειρηνικά

Κι αν θα μπορέσουνε ποτέ να γίνουν φίλοι

δε χάνει χρόνο το γεράκι κι απαντά

Σπουργίτι πάψε να ‘σαι απαιτητικό

Αυτό που λες το βρίσκω ανεδαφικό

Κοίτα το ράμφος και τα νύχια τα γαμψά μου

με τους ομοίους σου ταΐζω τα παιδιά μου

Ακόμη κι αν διαπράττεται εδώ

μια σπουργιτοκτονία

απαγορεύεται εσύ

στη βία ν’ απαντάς με βία

Υπάρχουν νόμοι, τάξη και κανόνες

φτιαγμένοι για γεράκια εδώ κι αιώνες

Έλα σπουργίτι, άντε σπουργίτι

Ο φόβος είναι θάνατος σπουργίτι

Παράθυρο άνοιξε στο φως

δεν είσαι τόσο άνισα μικρός

Παντού στους δρόμους στα

πάρκα στα σπίτια

Εκατομμύρια σπουργίτια

Μα το σπουργίτι δεν καταλαβαίνει

πως η ζωή δεν είναι δίκαια φτιαγμένη

και δε μπορείς με παρακάλια

να συγκινήσεις φίλε τα τσακάλια

Με ψαλμωδίες κι επί γης ειρήνη

δε ζωντανεύουν οι νεκροί στην Παλαιστίνη

Έχεις τα όπλα σου και δεν το ξέρεις

μ’ αυτά και θαύματα μπορείς να καταφέρεις

Το έργο εξελίσσεται δραματικό

μα contra canto σ’ ένα γκρίζο σκηνικό

Απ’ τις πληγές και της ρωγμές σου ανασαίνεις

γιατί ζωή δεν είναι μόνο να πεθαίνεις

Έλα σπουργίτι, άντε σπουργίτι

Ο φόβος είναι θάνατος σπουργίτι

Παράθυρο άνοιξε στο φως

δεν είσαι τόσο άνισα μικρός

Παντού στους δρόμους στα

πάρκα στα σπίτια

Εκατομμύρια σπουργίτια