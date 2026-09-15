Η Dylan επιστρέφει με το νέο single «To Love and to Lose», μετατρέποντας τη συναισθηματική αδυναμία που αφήνουν πίσω τους η απώλεια και ο πόνος σε ένα δυναμικό, κιθαριστικό pop τραγούδι. Πρόκειται για την πρώτη της νέα κυκλοφορία μέσα στη χρονιά και, ταυτόχρονα, για την αρχή της πορείας προς το πολυαναμενόμενο πρώτο ολοκληρωμένο album της.

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Dylan βρίσκεται η Βρετανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός Natasha Woods, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια streams, ενώ το 2023 συμπεριλήφθηκε στη λίστα Sound of του BBC με τα ανερχόμενα ονόματα της μουσικής.

Ένα τραγούδι γραμμένο στις δύο τα ξημερώματα

Το «To Love and to Lose» δεν περιγράφει έναν συνηθισμένο χωρισμό. Η Dylan εστιάζει περισσότερο στη συναισθηματική αδράνεια που μπορεί να ακολουθήσει μια επώδυνη εμπειρία: στην προσπάθεια να πλησιάσεις ξανά έναν άνθρωπο, ενώ αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς πλέον να αγαπήσεις με τον ίδιο τρόπο.

«Για μένα, αυτό το τραγούδι δεν μιλά για χωρισμό ή θυμό, αλλά για κάτι πιο ήσυχο και ανησυχητικό», εξηγεί η ίδια. Όπως αναφέρει, το έγραψε στις δύο τα ξημερώματα, μέσα σε ένα ταξί, επιστρέφοντας από ένα πάρτι. Εκείνη τη στιγμή αναζητούσε ένα τραγούδι που να ταιριάζει ακριβώς με όσα ένιωθε, αλλά δεν μπορούσε να βρει κανένα. Αποφάσισε λοιπόν να γράψει το δικό της.

Η προσωπική αυτή αφετηρία συναντά έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στα μεγάλα pop ρεφρέν και στις κιθάρες που αποτελούν σταθερό χαρακτηριστικό της μουσικής της. Την παραγωγή υπογράφουν οι Duck Blackwell, Jamie Scott και Mathi Wang, συνεργάτες που έχουν εργαστεί αντίστοιχα με ονόματα όπως οι Halsey, Justin Bieber και AURORA.

Μια επιστροφή που παραλίγο να μη συμβεί

Το «To Love and to Lose» έφτασε πολύ κοντά στο να μη δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες, μόλις λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του η τύχη του τραγουδιού παρέμενε αβέβαιη.

Στο πλευρό της Dylan βρέθηκαν καλλιτέχνες και άνθρωποι της μουσικής όπως η RAYE, η Chlöe Bailey και η Lauren Laverne, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή τους. Το τραγούδι τελικά κυκλοφόρησε από τη Universal Music, σηματοδοτώντας την επιστροφή της έπειτα από μια ταραχώδη περίοδο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Η ίδια έχει περιγράψει τη διαδρομή μέχρι την κυκλοφορία ως ιδιαίτερα δύσκολη, δηλώνοντας υπερήφανη που το τραγούδι κατάφερε τελικά να φτάσει στο κοινό.

Ο δρόμος προς το πρώτο album

Το νέο single αποτελεί μέρος της δημιουργικής περιόδου που θα οδηγήσει στο πρώτο album της Dylan. Παρότι έχει ήδη κυκλοφορήσει τρία EP και το mixtape «The Greatest Thing I’ll Never Learn», το οποίο μπήκε στο βρετανικό Top20, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο studio album.

Δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί ο τίτλος ή η ημερομηνία κυκλοφορίας του δίσκου. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι το υλικό του γεννήθηκε μέσα από μια περίοδο αυτογνωσίας, κατά την οποία η Dylan προσπάθησε να διαχειριστεί μια μεγάλη προσωπική απώλεια και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στη μουσική βιομηχανία.

Το «To Love and to Lose» συνοδεύεται από ένα visualiser σε σκηνοθεσία Charlie Sarsfield. ενώ έχει κυκλοφορήσει και official lyric video.