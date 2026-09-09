Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1956, περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι κάθισαν μπροστά στις τηλεοράσεις τους για να δουν έναν 21χρονο τραγουδιστή που είχε ήδη προκαλέσει σκάνδαλο με τον τρόπο που κινούσε το σώμα του πάνω στη σκηνή.

Το όνομά του ήταν Elvis Presley.

Για τα σημερινά δεδομένα, μια εμφάνιση σε τηλεοπτικό σόου δύσκολα μοιάζει με ιστορικό γεγονός. Εκείνη την εποχή όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν επρόκειτο απλώς για άλλη μία εκπομπή. Το Ed Sullivan Show ήταν τότε ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά ραντεβού της Αμερικής και η παρουσία του Elvis εκεί λειτούργησε σχεδόν σαν επίσημη είσοδος του rock ‘n’ roll στο αμερικανικό σαλόνι.

Περίπου το 82% όσων έβλεπαν τηλεόραση εκείνη την ώρα είχαν συντονιστεί στην ίδια εκπομπή!

Ο τραγουδιστής που θεωρούνταν επικίνδυνος

Ο Elvis δεν ήταν άγνωστος. Μέσα στο 1956 είχε ήδη εμφανιστεί αρκετές φορές στην εθνική τηλεόραση, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ και το «Heartbreak Hotel» είχε γίνει μεγάλη επιτυχία.

Είχε όμως ήδη αποκτήσει και μια δεύτερη φήμη.

Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, κατά την εμφάνισή του στο Milton Berle Show, είχε τραγουδήσει το «Hound Dog» αφήνοντας για λίγο στην άκρη την κιθάρα του και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις χαρακτηριστικές κινήσεις της λεκάνης του.

Οι νεαροί θεατές ενθουσιάστηκαν. Ένα μεγάλο μέρος του Τύπου και του συντηρητικού κοινού, αντίθετα, εξοργίστηκε. Δημοσιεύματα τον παρουσίαζαν περίπου ως απειλή για τα ήθη και ο Elvis βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εθνικής συζήτησης για το αν αυτή η καινούργια μουσική μπορούσε να «διαφθείρει» τη νεολαία.

Ο Ed Sullivan δεν τον ήθελε

Ο Ed Sullivan, παρουσιαστής της πιο δημοφιλούς εκπομπής ποικίλης ύλης της εποχής, είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε τον Elvis στο πρόγραμμά του. Η στάση του άλλαξε όταν έγινε σαφές πόσο τεράστιο κοινό μπορούσε να προσελκύσει ο νεαρός τραγουδιστής.

Την 1η Ιουλίου, ο Elvis εμφανίστηκε στο ανταγωνιστικό Steve Allen Show, φορώντας σμόκιν και τραγουδώντας το «Hound Dog» σε έναν πραγματικό σκύλο ράτσας basset hound, σε μια προσπάθεια να μετριαστεί όλη η προηγούμενη ένταση γύρω από τις κινήσεις του.

Η εκπομπή σημείωσε τεράστια τηλεθέαση και ξεπέρασε τον Sullivan. Λίγο αργότερα, ο τελευταίος άλλαξε γνώμη και συμφώνησε να πληρώσει στον Elvis 50.000 δολάρια για τρεις εμφανίσεις, ποσό πρωτοφανές τότε για καλλιτέχνη σε τηλεοπτική εκπομπή!

Ούτε ο Elvis ούτε ο Sullivan βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη

Υπάρχει και μια παράξενη λεπτομέρεια για εκείνη τη βραδιά. Ο ίδιος ο Ed Sullivan δεν παρουσίασε την εκπομπή, επειδή ανάρρωνε από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Τη θέση του ανέλαβε ο ηθοποιός Charles Laughton.

Και ο Elvis δεν βρισκόταν στο στούντιο της Νέας Υόρκης. Εμφανίστηκε μέσω ζωντανής σύνδεσης από το Hollywood, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της πρώτης του ταινίας, Love Me Tender.

Το τραγούδι που δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει

Ο Elvis τραγούδησε εκείνο το βράδυ τα «Don’t Be Cruel», «Love Me Tender», «Ready Teddy» και «Hound Dog».

Το ενδιαφέρον είναι ότι το «Love Me Tender» δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα. Εκατομμύρια άνθρωποι το άκουσαν για πρώτη φορά μέσα από την τηλεόραση, γεγονός που εκτόξευσε ακόμη περισσότερο την προσμονή τόσο για το τραγούδι όσο και για την ομώνυμη ταινία.

Ήταν μια εποχή όπου η τηλεόραση είχε αρχίσει να αποκτά τεράστια δύναμη στη διαμόρφωση της μουσικής αγοράς. Μία εμφάνιση μπορούσε να μετατρέψει έναν ήδη επιτυχημένο τραγουδιστή σε εθνικό φαινόμενο μέσα σε ένα βράδυ.

60 εκατομμύρια άνθρωποι τον κοιτούσαν

Η τηλεθέαση ήταν σχεδόν αδιανόητη με τα σημερινά δεδομένα. Περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου ένας στους τρεις κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών, είδαν την εμφάνισή του. Το επίσημο αρχείο του Ed Sullivan τη χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη τηλεοπτική audience που είχε καταγραφεί μέχρι τότε.

Δεν ήταν απλώς πολλοί άνθρωποι που είδαν έναν τραγουδιστή. Ήταν γονείς και παιδιά, συντηρητικοί και νέοι, άνθρωποι που τον λάτρευαν και άνθρωποι που είχαν συντονιστεί μόνο και μόνο για να δουν τι ακριβώς ήταν αυτό που προκαλούσε τόση φασαρία.

Και κάπως έτσι, το rock ‘n’ roll μπήκε ταυτόχρονα σε εκατομμύρια σπίτια…

Ο μύθος με το «κόψιμο από τη μέση και κάτω»

Με τα χρόνια δημιουργήθηκε ένας πολύ γνωστός μύθος: ότι στην πρώτη εμφάνιση του Elvis στον Ed Sullivan οι κάμερες τον έδειχναν μόνο από τη μέση και πάνω για να μη φαίνονται οι προκλητικές κινήσεις του.

Δεν συνέβη τότε.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1956, ο Elvis προβλήθηκε κανονικά ολόκληρος.

Το περίφημο «κόψιμο» από τη μέση και κάτω έγινε στην τρίτη και τελευταία εμφάνισή του, στις 6 Ιανουαρίου 1957, όταν οι τηλεοπτικοί λογοκριτές αποφάσισαν να περιορίσουν την εικόνα του.

Από «επικίνδυνος» σε αποδεκτός

Η ιστορία απέκτησε σχεδόν ειρωνικό τέλος λίγους μήνες αργότερα.

Στην τελευταία του εμφάνιση, ο ίδιος ο Sullivan -ο άνθρωπος που αρχικά δεν τον ήθελε στην εκπομπή- τον παρουσίασε στο κοινό ως έναν «πραγματικά αξιοπρεπή, καλό νεαρό» και είπε ότι η συνεργασία μαζί του ήταν μία από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες που είχε με μεγάλο όνομα.

Σε διάστημα λίγων μηνών, ο Elvis είχε περάσει από το στάδιο του «επικίνδυνου» νέου που σκανδάλιζε την Αμερική στο να γίνεται δεκτός από την ίδια τηλεοπτική σκηνή που αρχικά τον απέρριπτε.

Εκείνο το βράδυ μια ολόκληρη γενιά είδε τη δική της μουσική να περνά από το περιθώριο στο κέντρο της μαζικής κουλτούρας…