Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1993, η πέμπτη σεζόν των Simpsons άρχισε με μια ιστορία μουσικής δόξας που κανείς στο σπίτι του Homer δεν γνώριζε. Σε ένα παζάρι, ο Bart και η Lisa βρίσκουν έναν παλιό δίσκο με το πρόσωπο του πατέρα τους στο εξώφυλλο. Έτσι μαθαίνουν ότι, λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Homer υπήρξε μέλος των Be Sharps: ενός φωνητικού κουαρτέτου με πορεία ύποπτα γνώριμη σε όποιον ξέρει την ιστορία των Beatles!

Στο επεισόδιο «Homer’s Barbershop Quartet» ο Homer αφηγείται πώς το συγκρότημα δημιουργήθηκε, γνώρισε τεράστια επιτυχία και τελικά διαλύθηκε. Η διαδρομή του είναι μια κωμική παρωδία της ιστορίας των Beatles, γεμάτη αναφορές που κορυφώνονται όταν οι Be Sharps ξανασμίγουν για να τραγουδήσουν στην ταράτσα της ταβέρνας του Moe, όπως η τελευταία ζωντανή εμφάνιση των Beatles στην ταράτσα των τότε γραφείων της δικής τους εταιρείας, Apple Corps, στο Λονδίνο. Ο George Harrison εμφανίζεται στο επεισόδιο ως …ο εαυτός του!

Από την ταβέρνα του Moe στα εξώφυλλα

Η αφήγηση γυρίζει στο 1985. Ο Homer τραγουδά μαζί με τον Apu, τον διευθυντή Skinner και τον αστυνόμο Wiggum στην ταβέρνα του Moe. Όταν εμφανίζεται ένας μάνατζερ, ο Wiggum βγαίνει από το σχήμα και τη θέση του παίρνει ο Barney. Οι τέσσερις γίνονται οι Be Sharps.

Η επιτυχία τους έρχεται με το “Baby on Board”, ένα τραγούδι που ο Homer εμπνέεται από την πινακίδα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ακολουθούν δίσκοι, θαυμαστές, περιοδείες και ένα Grammy. Στην τελετή απονομής εμφανίζεται, παίζοντας τον εαυτό του, ο David Crosby.

Οι Simpsons δεν αντιγράφουν απλώς μερικές εικόνες των Beatles. Αφηγούνται ολόκληρο τον κύκλο ενός διάσημου συγκροτήματος, από την ξαφνική απογείωση μέχρι τις διαφωνίες και τη διάλυσή του, αφήνοντας τα αστεία να προκύπτουν από τις λεπτομέρειες της ιστορίας.

Ένας πραγματικός Beatle μπαίνει στο αστείο

Στο πάρτι μετά τα Grammy, ο Homer συναντά τον George Harrison. Θα περίμενε κανείς να μείνει άφωνος μπροστά σε έναν Beatle. Εκείνος όμως ενθουσιάζεται κυρίως με το γλυκό που κρατά ο Harrison και θέλει να μάθει πού μπορεί να βρει κι άλλο.

Ο Harrison δεν εμφανίζεται μόνο σε αυτή τη σκηνή. Όταν ο Homer τελειώνει τη διήγησή του, τηλεφωνεί στα παλιά μέλη των Be Sharps και τους συγκεντρώνει για μια τελευταία εμφάνιση στην ταράτσα της ταβέρνας του Moe. Είναι η πιο ξεκάθαρη αναφορά στο φινάλε της ιστορίας των Beatles: τη συναυλία που έδωσαν στην ταράτσα των γραφείων της Apple στο Λονδίνο, τον Ιανουάριο του 1969.

Καθώς οι Be Sharps τραγουδούν το “Baby on Board”, ο Harrison περνά με αυτοκίνητο, κοιτάζει προς την ταράτσα και σχολιάζει ξερά: «Αυτό έχει ξαναγίνει». Το αστείο λειτουργεί επειδή ο άνθρωπος που το λέει ήταν εκεί όταν έγινε στ’ αλήθεια.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1993, οι Simpsons αφηγήθηκαν την ιστορία των Beatles χωρίς να βάλουν τους Beatles στο επίκεντρο. Έβαλαν τον Homer και την παρέα του να τη ζήσουν από την αρχή και έδωσαν στον George Harrison την πιο εύστοχη ατάκα για το φινάλε τους.