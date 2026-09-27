Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, η Elinor (Daisy Edgar-Jones) και η Marianne Dashwood (Esmé Creed-Miles), μαζί με τη μητέρα τους και τη μικρότερη αδελφή τους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να μετακομίσουν σε αγροικία. Ωστόσο, οι δύο κοπέλες δεν σταματούν να κάνουν όνειρα, επιθυμώντας να συναντήσουν την αληθινή αγάπη…

Η Georgia Oakley υπογράφει ακόμη μία κινηματογραφική μεταφορά του «Λογική και Ευαισθησία» (“Sense and Sensibility”), του πρώτου μυθιστορήματος της Jane Austen. Στο επίκεντρο της αφήγησης οι δύο αδελφές Dashwood, η συνετή και ήρεμη Elinor και η αυθόρμητη και δυναμική Marianne, λειτουργούν σαν συμπληρωματικοί συναισθηματικοί πόλοι, ενώ οι ξεχωριστές τους προσωπικότητες, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες του μυθιστορήματος, επωφελούνται από την πληρότητα με την οποία τους έχει πλάσει η δημιουργός τους. Το σενάριο της Diana Reid, με σεβασμό στη γλώσσα της συγγραφέως, υπογραμμίζει τη γυναικεία ματιά στο έργο, ενώ η θαυμάσια φωτογραφία του Arnaud Potier, βγαλμένη σαν από πίνακες του Thomas Gainsborough, με τα γήινα χρώματα και την υπέροχη κινηματογράφηση της αγγλικής υπαίθρου, συμβάλλει καθοριστικά στην ατμόσφαιρα του φιλμ.

Σε μια εποχή που φαντάζει πολύ μακρινή και στην οποία οι άνθρωποι έπρεπε να λειτουργούν περισσότερο με γνώμονα το καθήκον και τις κοινωνικές συμβάσεις, αγνοώντας πολλές φορές τα συναισθήματά τους, ο ρομαντισμός της Austen αναδεικνύει την ευγένεια, την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα και την καλοσύνη, αξίες που τόσο σπανίζουν σήμερα, ως τις βασικές οδούς που οδηγούν στην αληθινή ευτυχία. Ουτοπικό; Μάλλον ναι. Από την άλλη, στο σινεμά, στα μυθιστορήματα και κυρίως στη ζωή, τα πάντα είναι δυνατά.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου.

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