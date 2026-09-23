Η «Συγκάτοικος» της Jen Silverman παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Πειραιώς 131, σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, με τις Μαρίνα Ασλάνογλου και Γωγώ Μπρέμπου επί σκηνής. Το έργο της Αμερικανίδας συγγραφέως και ποιήτριας ξετυλίγει μια απρόβλεπτη ιστορία συγκατοίκησης δύο γυναικών στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ και μιλά για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ζωής όταν τα «πρέπει» αρχίζουν να υποχωρούν.

Η υπόθεση

Η Ρόμπιν έρχεται από το Bronx για να μοιραστεί ένα σπίτι με τη Σάρον, που ζει στην Άιοβα. Οι δύο γυναίκες είναι άγνωστες μεταξύ τους, μόνες πλέον, με μεγάλα παιδιά που ζουν μακριά, και καλούνται να μάθουν η μία την άλλη: τις συνήθειες, το παρελθόν, τις ιδιοτροπίες, τους φόβους και τις επιθυμίες τους.

Στην αρχή κυριαρχεί το παιχνίδι της γνωριμίας και της γοητείας. Η συντηρητική Σάρον προσπαθεί να καταλάβει την ατίθαση Ρόμπιν και, παρά τις διαφορετικές τους νοοτροπίες και αρχές, οι δύο γυναίκες καταφέρνουν σταδιακά να συναντηθούν σε ένα κοινό σημείο. Η μικροαστική, βαριεστημένη κανονικότητα αναστατώνεται από το παράνομο και το παραβατικό, ενώ καθεμιά παίρνει από την άλλη κάτι που της έλειπε.

Μέσα από αστείες ιστορίες αλλά και αφηγήσεις γεμάτες αδυναμίες, φόβους και επιθυμίες, η συγκατοίκηση εξελίσσεται σε μια σχέση που ανατρέπει όσα θεωρούσαν δεδομένα. Το παρελθόν αρχίζει να μοιάζει όλο και πιο μακρινό και οι δύο γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή.

Ένα έργο για τον επαναπροσδιορισμό

Η «Συγκάτοικος» εστιάζει στον επαναπροσδιορισμό του ανθρώπου όταν η ζωή έχει προχωρήσει, όταν τα «πρέπει» λιγοστεύουν και οι αναμνήσεις περισσεύουν. Είναι ένα έργο για το αύριο που έρχεται κάθε μέρα, για ανθρώπους που — ανεξαρτήτως φύλου — εξακολουθούν να παρασύρονται από τον ήχο της ζωής και να επιχειρούν να ξαναχτίσουν το δικό τους οικοδόμημα όπως οι ίδιοι το θέλουν.

Η Ρόμπιν και η Σάρον, με όλα όσα τις χωρίζουν αλλά και όσα σταδιακά τις φέρνουν πιο κοντά, δοκιμάζουν μια διαφορετική ισορροπία και αναζητούν έναν τρόπο να ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν.

Παίζουν:

Μαρίνα Ασλάνογλου

Γωγώ Μπρέμπου

Μετάφραση: Φίλιππος Δεσύλλας

Σκηνοθεσία: Βίκυ Βολιώτη

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρίτα Αμοργιανού

Φωτισμοί: Σίμος Σαρκετζής

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Μπίκου

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρεμιέρα: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Πειραιώς 131

Πειραιώς 131, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54

Τηλ.: 210 3450922

Εισιτήρια:

VIP: 20€

Πλατεία & Εξώστης: 18€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο): 16€

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