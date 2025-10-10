Το σύγχρονο έργο «Σε βλέπω» (The Counter) της Αμερικανίδας συγγραφέα Meghan Kennedy παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη στο Θέατρο Μικρό Παλλάς. Η παράσταση είναι ένα τρυφερό και έξυπνα χιουμοριστικό έργο που μιλά για τα μυστικά, τις σχέσεις και τη στιγμή που αποφασίζουμε να μοιραστούμε την αλήθεια με κάποιον άλλον.

Υπόθεση

Κάθε πρωί, σε ένα τοπικό καφέ μιας μικρής πόλης, η σερβιτόρα Κέιτ γεμίζει την κούπα του καφέ ενός τακτικού πελάτη, του Πωλ. Πού και πού στο καφέ εμφανίζεται και η πρώην ερωμένη του Πωλ, η Πεγκ, με την πρόφαση να αγοράσει ένα κομμάτι κέικ και με την ελπίδα να τον δει εκεί. Ο Πωλ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μέσα στο σκληρό και μεγάλο κόσμο. Η Κέιτ είναι μια γυναίκα που θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Η Πεγκ αγαπάει ακόμα τον Πωλ, αλλά και ο Πωλ αγαπάει την Πεγκ. Τι γίνεται όταν ο Πωλ ζητάει μια σοκαριστική χάρη από την Κέιτ; Και τι θα ακολουθήσει όταν η Κέιτ μάθει πως η Πεγκ είναι ο μεγάλος έρωτας του Πωλ; Μια απρόσμενη φιλία γεννιέται και τα βαθύτερα μυστικά όλων φωτίζονται. Τρεις άνθρωποι που αγαπούν και αγαπιούνται. Που γελούν αλλά και κλαίνε. Με τα λάθη και τις υπεκφυγές τους. Κάποτε φωτεινοί και κάποιες φορές σκοτεινοί, όπως όλοι με μικρά και μεγάλα ανομολόγητα μυστικά. Η αλήθεια δαγκώνει, η αλήθεια πονάει, αλλά η αλήθεια γιατρεύει. Το «Σε βλέπω» είναι ένας ύμνος στη διαπροσωπική επικοινωνία που έχουμε χάσει.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά off-Broadway στη Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου David Cromer (Tony Award, Obbie Award, Lucille Lortel Award) από το Roundabout Theater Company.

Συγγραφέας: Meghan Kennedy

Μετάφραση: Φίλιππος Δεσύλλας

Σκηνοθεσία: Βίκυ Βολιώτη

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρίτα Αμοργιανού

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Κινησιολογία: Μαρίζα Τσίγκα

Μουσική επιμέλεια: Βίκυ Βολιώτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Μπίκου

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Πρωταγωνιστούν

Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Βίκυ Βολιώτη

Ημερομηνία πρεμιέρας: Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 20:00

Θέατρο Μικρό Παλλάς

Αμερικής 2 (Στοά Σπύρου Μήλιου), Σύνταγμα, Αθήνα

Τηλέφωνο θεάτρου: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων

VIP: 25 €

Α΄, Β΄ & Γ΄ Ζώνη: 18 €

Φοιτητικό / Ανέργων / Παιδικό (έως 12 ετών) / ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) / Συνοδός ΑΜΕΑ: 16 €

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια: more.com

Τηλεφωνικό κέντρο Αθηναϊκών Θεάτρων: 211 1000 365

Ταμείο Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα