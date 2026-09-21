Οι Villagers of Ioannina City κυκλοφόρησαν το νέο τους album «Venceremos», εγκαινιάζοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας τους επτά χρόνια μετά το «Age of Aquarius». Ο δίσκος περιλαμβάνει εννέα κομμάτια και κυκλοφορεί παγκοσμίως από τη Napalm Records.

Το ελληνικό συγκρότημα διευρύνει στο «Venceremos» τον ήδη αναγνωρίσιμο μουσικό του κόσμο, φέρνοντας κοντά το heavy rock, το progressive metal και τις folk καταβολές του. Παραδοσιακά όργανα, εκτενείς συνθέσεις και τελετουργικοί ρυθμοί συνυπάρχουν με βαριά riffs και μια περισσότερο επιθετική ηχητική κατεύθυνση.

Ένα ταξίδι εξορίας, αντίστασης και αφύπνισης

Η ιστορία του «Venceremos» τοποθετείται σε ένα δυστοπικό μέλλον, διαμορφωμένο από τον έλεγχο, τον φόβο και την ψευδαίσθηση. Ο δίσκος ακολουθεί ανθρώπους που αντιστέκονται σε έναν διαλυμένο κόσμο, απορρίπτουν τους σύγχρονους «βασιλιάδες» και επιχειρούν να διεκδικήσουν ξανά την ελευθερία και το νόημα της ύπαρξής τους.

Αυτή η θεματική διατρέχει ολόκληρο το album: από το σύντομο εισαγωγικό «Alienation» μέχρι το δεκάλεπτο «Home», το ομώνυμο «Venceremos» και το «Requiem» που ολοκληρώνει τον δίσκο.

Η ελευθερία βρίσκεται στο κέντρο της αφήγησης, όχι μόνο ως πολιτικό ή κοινωνικό αίτημα αλλά και ως προσωπική αναζήτηση. Η εξορία, η αντίσταση, ο φόβος, η ελπίδα και η ανάγκη αφύπνισης λειτουργούν ως διαφορετικά μέρη της ίδιας διαδρομής.

Οι ηπειρώτικες ρίζες συναντούν έναν βαρύτερο ήχο

Στο «Venceremos», οι Villagers of Ioannina City δεν εγκαταλείπουν τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την ταυτότητά τους. Η γκάιντα, ο ζουρνάς και τα υπόλοιπα παραδοσιακά πνευστά δεν χρησιμοποιούνται ως απλές αναφορές στην καταγωγή του συγκροτήματος, αλλά ενσωματώνονται στις συνθέσεις και συνομιλούν με τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα progressive περάσματα.

Παράλληλα, το album κινείται προς μια πιο heavy και άμεση κατεύθυνση. Οι συνθέσεις αναπτύσσονται σε μεγάλο εύρος, με έξι από τα εννέα κομμάτια να ξεπερνούν τα έξι λεπτά και το «Here and now» να πλησιάζει τα δώδεκα.

Πριν από την κυκλοφορία του δίσκου, το συγκρότημα είχε παρουσιάσει τα «Ghosts in the sky» και «Venceremos». Το «Requiem», το οποίο κλείνει το album, συνοδεύεται επίσης από επίσημο music video στο κανάλι της Napalm Records.

Η παραγωγή του «Venceremos»

Την παραγωγή και την ηχογράφηση ανέλαβε ο Alex Karametis στο Magnanimous X Studio στη Θεσσαλονίκη. Η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Jacob Hansen στα Hansen Studios της Δανίας.

Ο Alex Karametis υπογράφει τα φωνητικά, τις κιθάρες και τα synthesizers, με τον Akis Zois στο μπάσο και τον Aris Giannopoulos στα τύμπανα. Το εξώφυλλο δημιούργησε ο Φώτης Βάρθης, ενώ τις φωτογραφίες επιμελήθηκε η Dubravka Rasic.

Το οπτικό υλικό των «Venceremos», «Ghosts in the sky» και «Requiem» δημιουργήθηκε από τη Video Ink, με τον Adam Barker στη σκηνοθεσία και την παραγωγή και τον Oliver Price στη διεύθυνση φωτογραφίας, το μοντάζ, το χρώμα και τα οπτικά εφέ.

Το tracklist του «Venceremos»

Alienation Home Ghosts in the sky Venceremos The Ruiner No fear Here and now Epitaph Requiem