Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Αν υπήρχε ένα συγκρότημα που το 1978 μπορούσε να σκεφτεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσει ένα καινούργιο τραγούδι ήταν να νοικιάσει ένα ολόκληρο στάδιο, 65 γυναίκες και δεκάδες ποδήλατα και στη συνέχεια να ζητήσει από τις γυναίκες να αγωνιστούν …γυμνές, αυτό μάλλον ήταν οι Queen.

Και το έκαναν στ’ αλήθεια!

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1978, το Wimbledon Stadium του Λονδίνου φιλοξένησε έναν από τους πιο παράξενους «ποδηλατικούς αγώνες» στην ιστορία. Δεν υπήρχαν μετάλλια ούτε κάποιος πραγματικός αγωνιστικός στόχος. Υπήρχαν όμως 65 γυμνά μοντέλα πάνω σε ποδήλατα, κάμερες και φωτογράφοι.

Ο λόγος λεγόταν «Bicycle Race».

Όλα άρχισαν από το Tour de France

Εκείνη την περίοδο οι Queen βρίσκονταν στην Ευρώπη ηχογραφώντας το έβδομο άλμπουμ τους, το «Jazz». Ο Freddie Mercury βρέθηκε να παρακολουθεί το Tour de France κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων και η εικόνα των ποδηλατών τού έδωσε την αρχική έμπνευση για ένα καινούργιο τραγούδι. Μόνο που το «Bicycle Race» δεν κατέληξε να είναι ακριβώς ένας ύμνος στην ποδηλασία…

Ο Mercury χρησιμοποίησε το ποδήλατο περισσότερο σαν όχημα ελευθερίας και ανεξαρτησίας, γεμίζοντας τους στίχους με αλλεπάλληλες αναφορές και αντιθέσεις: Star Wars, Jaws, Superman, Peter Pan, Frankenstein, John Wayne, πόλεμος, θρησκεία και πολιτική περνούν μέσα σε λίγα λεπτά από το τραγούδι. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, η περίφημη επιθυμία του: «I want to ride my bicycle».

Οι Queen μάλιστα βρήκαν έναν απολύτως κυριολεκτικό τρόπο να δημιουργήσουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα instrumental σημεία του κομματιού: ένα «σόλο» από κουδουνάκια ποδηλάτων.

Αλλά για την προώθησή του ήθελαν κάτι ακόμη πιο παράξενο.

65 γυναίκες, 65 ποδήλατα και ένα στάδιο

Στις 17 Σεπτεμβρίου οι Queen νοίκιασαν το Wimbledon Greyhound Stadium, στο νότιο Λονδίνο. Στον χώρο συγκεντρώθηκαν 65 επαγγελματίες γυναίκες μανεκέν.

Τα ποδήλατα είχαν επίσης νοικιαστεί για τις ανάγκες της ημέρας. Το concept ήταν τόσο απλό όσο και προκλητικό: οι γυναίκες θα έκαναν έναν αγώνα γύρω από την πίστα του σταδίου …εντελώς γυμνές.

Κάμερες κατέγραφαν τον αγώνα ενώ παράλληλα τραβήχτηκαν φωτογραφίες που θα χρησιμοποιούνταν στην τεράστια διαφημιστική καμπάνια των Queen για το «Bicycle Race» και το επερχόμενο «Jazz».

Ήταν 1978, αρκετά χρόνια πριν από την εμφάνιση του MTV, και το συγκρότημα είχε ουσιαστικά στήσει μια εντυπωσιακή διαφημιστική ενέργεια γύρω από ένα τραγούδι που δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει.

Και φυσικά, οι εικόνες δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Το «Bicycle Race» που δεν μπορούσε να προβληθεί

Υλικό από τον αγώνα χρησιμοποιήθηκε στο promotional video του «Bicycle Race». Υπήρχε όμως ένα προφανές πρόβλημα. Δεν μπορούσες εύκολα να δείξεις στην τηλεόραση 65 γυμνές γυναίκες πάνω σε ποδήλατα!!! Πόσο μάλλον εκείνη την εποχή!

Έτσι δημιουργήθηκαν διαφορετικές εκδοχές του video, με οπτικά εφέ να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία, ενώ μεταγενέστερες εκδόσεις χρησιμοποίησαν και το αυθεντικό, χωρίς κάλυψη υλικό.

Μία από τις φωτογραφίες του αγώνα χρησιμοποιήθηκε επίσης για το εξώφυλλο του single. Σε ορισμένες εκδόσεις, όμως, πάνω στη γυμνή ποδηλάτισσα προστέθηκε ζωγραφισμένο εσώρουχο για να περιοριστούν οι αντιδράσεις.

Οι Queen, πάντως, δεν σταμάτησαν εκεί.

Μια μεγάλη φωτογραφία από την εκκίνηση του αγώνα συμπεριλήφθηκε ως αναδιπλούμενη αφίσα στο άλμπουμ «Jazz».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πράγματα αποδείχθηκαν πιο δύσκολα: αντί να περιλαμβάνεται κανονικά η επίμαχη αφίσα σε όλες τις κόπιες, υπήρχαν εκδόσεις που έδιναν τη δυνατότητα στον αγοραστή να την παραγγείλει χωριστά.

Οι Queen είχαν καταφέρει αυτό ακριβώς που επιδίωκαν. Όλοι μιλούσαν γι’ αυτούς!

Και μετά επέστρεψαν τα ποδήλατα…

Εδώ αρχίζει η πιο απολαυστική λεπτομέρεια της ιστορίας, αλλά και εκείνη που χρειάζεται έναν μικρό αστερίσκο.

Τα ποδήλατα που χρησιμοποιήθηκαν στο γύρισμα δεν ανήκαν στους Queen. Είχαν νοικιαστεί για τις ανάγκες της παραγωγής.

Σύμφωνα με την ιστορία που έχει έκτοτε περάσει στον θρύλο του συγκροτήματος, όταν η εταιρεία ενοικίασης πληροφορήθηκε με ποιον ακριβώς τρόπο είχαν χρησιμοποιηθεί τα ποδήλατά της, δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα. Και φέρεται να απαίτησε από τους Queen να πληρώσουν για την αντικατάσταση …όλων των σελών.

Η ιστορία αναπαράγεται εδώ και δεκαετίες σε αφιερώματα και εκδόσεις γύρω από τους Queen. Ωστόσο, οι πηγές που τη μεταφέρουν χρησιμοποιούν συνήθως εκφράσεις όπως «reportedly» ή «legend has it».

Οπότε, ναι:

η ιστορία με τις σέλες είναι υπέροχη. Αλλά καλύτερα να την κρατήσουμε εκεί όπου πραγματικά ανήκει, σε έναν ακόμη πιθανό μύθο του rock ‘n’ roll που γεννήθηκε γύρω από εκείνη την εξωφρενική ημέρα.

«Bicycle Race» και «Fat Bottomed Girls»

Υπήρχε όμως και ένα ακόμη παιχνίδι των Queen.

Το «Bicycle Race» κυκλοφόρησε μαζί με το «Fat Bottomed Girls» ως double A-side single. Και τα δύο τραγούδια συνδέονταν μεταξύ τους.

Στο «Bicycle Race» ο Mercury κάνει αναφορά στις «fat bottomed girls», ενώ στο «Fat Bottomed Girls» οι Queen τραγουδούν στους τελευταίους στίχους για τις γυναίκες που πρέπει να ανέβουν στα ποδήλατά τους και να φύγουν. Η φωτογράφιση της 17ης Σεπτεμβρίου ένωσε ουσιαστικά τα δύο τραγούδια σε μία εικόνα:

Γυναίκες…

Ποδήλατα…

Και την αίσθηση υπερβολής που χαρακτήριζε τους Queen εκείνης της περιόδου.

Μια εντελώς Queen ιδέα

Σήμερα το περιστατικό μοιάζει σχεδόν αδιανόητο ως διαφημιστική καμπάνια μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. Το 1978, όμως, οι Queen βρίσκονταν σε μια περίοδο όπου το «λίγο», σπάνια αποτελούσε επιλογή. Είχαν ήδη κατακτήσει τον κόσμο με το «Bohemian Rhapsody», το «Somebody to Love», το «We Will Rock You» και το «We Are the Champions» και είχαν πλέον την οικονομική και καλλιτεχνική δύναμη να μετατρέπουν ακόμη και την προώθηση ενός single σε θέαμα.

Το «Bicycle Race» έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Queen.

Και κάπου μέσα στην ιστορία έμειναν και …μερικές δεκάδες σέλες που -αν πιστέψουμε τον θρύλο- κανείς δεν ήθελε πίσω.

Μάλλον ούτε ο Freddie Mercury θα μπορούσε να σκεφτεί πιο ταιριαστό τέλος για την ιστορία!