Τα Μωρά στη Φωτιά γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφικής και συναυλιακής παρουσίας με μια μεγάλη επετειακή συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ανοίγοντας παράλληλα έναν κύκλο εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα. Ο Στέλιος Σαλβαδόρ και η μπάντα επιστρέφουν με τραγούδια-σταθμούς, καλεσμένους από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας τους και μια ειδική επετειακή έκδοση σε βινύλιο.

Από τα πρώτα τους βήματα μέχρι σήμερα, τα Μωρά στη Φωτιά έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό ροκ, με τραγούδια όπως τα «Μανιφέστο», «Κάτω στην Πόλη», «Παυσίπονο», «Υποσχέσεις», «Σκυλίσια Μέρα», «Βαβυλωνία», «Θεατρίνοι», «Το Παιχνίδι», «Αδέρφια στην Κόλαση», «Third Uncle» και «Αδρεναλίνη». Η φετινή επέτειος γίνεται αφορμή για μια σειρά συναυλιών που θα διατρέξουν τέσσερις δεκαετίες μουσικής πορείας, χωρίς να μένουν μόνο στην αναδρομή.

Η βραδιά της Αθήνας θα έχει και χαρακτήρα μεγάλης συνάντησης γύρω από την ιστορία του συγκροτήματος. Στη σκηνή έχουν ανακοινωθεί ως καλεσμένοι οι Ηλίας Πετρίδης, Πασχάλης Ιγνατιάδης, Βαγγέλης Νοτόπουλος, Κυριάκος Δαρίβας, Νίκος Εφεντάκης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Θάνος Γκουντάνος και Μάριος Νταβέλης.

Παράλληλα, για πρώτη φορά θα διατεθεί στο κοινό σε βινύλιο η επετειακή ζωντανή ηχογράφηση των Μωρά στη Φωτιά από το Θέατρο Βράχων. Η έκδοση θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και θα είναι διαθέσιμη στην επετειακή περιοδεία, ενώ υπάρχει και επιλογή συνδυαστικού εισιτηρίου με προπαραγγελία του βινυλίου.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00

Έναρξη: 20:30

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Αθήνα

Εισιτήρια:

Προπώληση Β’ Φάση: 15€

COMBO εισιτήριο + προπαραγγελία επετειακού live βινυλίου: 35€

Προπώληση: more.com