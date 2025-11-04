Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, το ημερολόγιο γράφει άλλο ένα κομμάτι του παζλ της μεγάλης και ιδιαίτερης ιστορίας των ζωντανών εμφανίσεων των Μωρά στη Φωτιά στο Κύτταρο.

Άλλο ένα βράδυ, που ξέρουμε πως το τέλος του θα μας βρει εξαντλημένους μα γεμάτους.

Άλλο ένα βράδυ, που παρέα με εκατοντάδες άγνωστα μα τόσο οικεία πρόσωπα γύρω μας, σαν ένα, θα τραγουδήσουμε, θα χτυπηθούμε, θα αισθανθούμε.

Άλλο ένα βράδυ, που αυτή η μπάντα θα βγάλει από μέσα μας όλη την οργή και την αγάπη, για να χορέψουν στον αέρα στο ρυθμό της.

Άλλο ένα βράδυ, από αυτά που θα μνημονεύονται πολλά χρόνια μετά.

Και ναι, χαιρόμαστε πολύ και δεν το κρύβουμε, που είμαστε παρόν και σας περιμένουμε όλους για αυτό το μοναδικό, γνωστό-άγνωστο πανδαιμόνιο.

Αυτή την όμορφη παράδοση που χτίζουμε χρόνια με τον Στέλιο Σαλβαδόρ και τα Μωρά στη Φωτιά, μια μπάντα με άγνοια δημοσίων σχέσεων, που πορεύεται και δικαιώνεται εμφατικά μέσα στα χρόνια, μόνο με την αλήθεια των τραγουδιών και τον ιδρώτα της σκηνής.

Μωρά στη Φωτιά

Στέλιος Σαλβαδόρ – μπάσο, φωνή

Λάκης Ραγκαζάς – ηλεκτρική κιθάρα

Σάκης Ζαχαριάδης – ηλεκτρική κιθάρα

Κώστας Κατσαρός – τρομπέτα, πιάνο, συνθεσάιζερ

Δημήτρης Ματζίρης – τρομπόνι

Φώτης Τσακυρίδης – ντράμς

Καλεσμένοι, οι Πτέρυγα 3, που από το 2016, όταν ξεκινούσαν τις πρόβες τους σε ένα παγωμένο κοντέινερ δίπλα στην Αττική Οδό, έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση στην ελληνόφωνη ροκ σκηνή και στις καρδιές του κοινού.

Πιστοί στις σκοτεινές μουσικές, τα ψυχεδελικά στοιχεία και τα μελαγχολικά ξεσπάσματα που πάντα τους χαρακτηρίζουν, θα δώσουν το πρώτο «χτύπημα» σε μια μεγάλη βραδιά, μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Η Πτέρυγα 3 είναι:

Λευτέρης Βουτσάς – τύμπανα

Δημήτρης Μακρέας – πλήκτρα

Νίκος Τζίμας – μπάσο, φωνητικά

Γιάννης Μαλεβίτης – κιθάρα

Βαγγέλης Τσiμος – φωνή

Photo (poster): Anastasia Zisopoulou

Artwork: Γιώργος Ζούκης

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 22.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

210 8224134

Εισιτήριο: 13€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com