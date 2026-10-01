Ποτάμια, ακτογραμμές, χωράφια και βουνά σχηματίζουν τις λέξεις στο νέο lyric video των Kings of Leon. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το «Cold Blue Dawn» σε συνεργασία με το The Weather Channel, δίνοντας μια ασυνήθιστη εικόνα στο δεύτερο τραγούδι που ακούμε από το επερχόμενο άλμπουμ O My Beloved.

Από μια πρόγνωση καιρού σε μουσική συνεργασία

Η ιδέα ξεκίνησε όταν το The Weather Channel δημιούργησε ένα βίντεο με καιρικά φαινόμενα υπό τους ήχους του παλιότερου τραγουδιού των Kings of Leon, «Pyro». Το συγκρότημα το μοιράστηκε στα δικά του κανάλια και η επαφή οδήγησε στη συνεργασία για το «Cold Blue Dawn».

Για το νέο lyric video χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες από το πρόγραμμα Landsat της NASA. Τα φυσικά σχήματα της επιφάνειας της Γης αποδίδουν τις λέξεις του τραγουδιού, πριν η εικόνα περάσει σε παλιότερα πλάνα των μελών του συγκροτήματος σε εξωτερικούς χώρους. Ο Caleb Followill ανέφερε ότι η οικογένειά του παρακολουθούσε ήδη φανατικά το The Weather Channel και ότι η μπάντα βρήκε όμορφο το αρχικό βίντεο με το «Pyro».

Ο δρόμος προς το O My Beloved

Το «Cold Blue Dawn» ακολουθεί το «My Whole World», με το οποίο οι Kings of Leon μας σύστησαν τον νέο δίσκο τους. Το O My Beloved θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου και θα είναι το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους, καθώς και το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του οποίου αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι την παραγωγή.

Προς το παρόν, το «Cold Blue Dawn» μάς δίνει κάτι περισσότερο από ένα ακόμη τραγούδι πριν από την κυκλοφορία του δίσκου: ένα βίντεο που βρίσκει τις λέξεις του γραμμένες στο ίδιο το τοπίο.