Η Ευαγγελία Μουμούρη και ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντιούνται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή στη «Μια Κανονική Μέρα», το νέο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου, που παρουσιάζεται στο νέο Θέατρο Έργον. Ένας σύγχρονος γυναικείος μονόλογος για την απώλεια, τη μνήμη, τις ενοχές και την προσπάθεια να συνεχίσεις όταν η ζωή έχει αλλάξει οριστικά.

Η ιστορία

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξαναβρεί τον βηματισμό της μετά από ένα γεγονός που ανέτρεψε τα πάντα. Η καθημερινότητα συνεχίζεται, όμως οι αναμνήσεις, οι ενοχές και οι προσδοκίες των άλλων επιστρέφουν διαρκώς, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με ένα δύσκολο ερώτημα: πώς ξαναχτίζει κανείς τη ζωή του όταν τίποτα δεν είναι όπως πριν;

Το έργο παρακολουθεί αυτή τη διαδρομή χωρίς να μένει μόνο στην απώλεια. Μιλά για την αντοχή, για τη δυσκολία της αποδοχής και για την αργή, συχνά αθέατη, διαδικασία μιας νέας αρχής.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«15:45. Μια ώρα. Τέσσερις αριθμοί πάνω σε ένα ρολόι.

Τόσο κράτησε η απόσταση ανάμεσα σε δύο κόσμους.

Πριν τις 15:45 υπήρχε ένας άνθρωπος που πίστευε ότι το αύριο είναι δεδομένο. Μετά τις 15:45 υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει ότι τίποτα δεν είναι.

Κάθε μέρα περνάμε δίπλα από ανθρώπους που κουβαλούν αόρατες καταστροφές. Χαμογελούν, δουλεύουν, πληρώνουν λογαριασμούς, μεγαλώνουν παιδιά. Και μέσα τους υπάρχει ένα δωμάτιο που έχει σταματήσει να αναπνέει εδώ και χρόνια.

Η γυναίκα αυτού του έργου κατοικεί μέσα σε αυτό το δωμάτιο.

Όχι επειδή έχασε τον άντρα της. Αλλά επειδή έχασε τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος έχει νόημα.

Ένας άνθρωπος φεύγει. Ο κόσμος όμως δεν σταματά. Τα φανάρια ανάβουν και σβήνουν. Τα σχολεία ανοίγουν. Τα δελτία ειδήσεων αρχίζουν στην ώρα τους. Τα πιάτα πρέπει να πλυθούν. Τα παιδιά πρέπει να φάνε. Και κάπου εκεί γεννιέται η πιο σκληρή μορφή μοναξιάς. Όταν δηλαδή ανακαλύπτεις ότι η ζωή μπορεί να συνεχιστεί χωρίς εκείνον που θεωρούσες απαραίτητο για να υπάρχεις.

Η ηρωίδα αυτού του έργου δεν παλεύει με τον θάνατο του άντρα της. Παλεύει με την ιδέα ότι ίσως μια μέρα καταφέρει να ζήσει χωρίς αυτόν.

Γιατί στη ζωή μας υπάρχουν γεγονότα που δεν λύνονται. Μόνο κουβαλιούνται.

Και ίσως τελικά η ενηλικίωση να μην είναι τίποτε άλλο από το να συνεχίζεις να περπατάς κρατώντας μέσα σου όλα όσα ποτέ δεν θα καταλάβεις.

Το έργο της Κατερίνας Γιαννάκου μιλά γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Για τους αθέατους ήρωες της καθημερινότητας. Για εκείνους που δεν σώζουν τον κόσμο. Σώζουν απλώς την επόμενη ώρα. Και ύστερα την επόμενη. Και ύστερα την επόμενη. Μέχρι που χωρίς να το καταλάβουν, ξαναμπαίνει λίγο φως από το παράθυρο.

Ίσως τελικά η αγάπη να μην είναι η υπόσχεση ότι δεν θα χαθούμε ποτέ. Ίσως η αγάπη να είναι αυτό που μένει όταν κάποιος έχει ήδη χαθεί.

Για μένα, το έργο «Μια Κανονική Μέρα» δεν είναι μια ιστορία θανάτου, είναι μια ιστορία αντίστασης. Η σιωπηλή, αόρατη και καθημερινή αντίσταση ενός ανθρώπου που ενώ έχει κάθε λόγο να εγκαταλείψει, επιλέγει να μείνει.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο γενναίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.

Να μείνει. Όταν κανείς δεν τον βλέπει. Όταν κανείς δεν τον χειροκροτεί. Όταν η ζωή συνεχίζει να απαιτεί από αυτόν να ζήσει.

Σαν να ήταν μια κανονική μέρα.»

Σωτήρης Τσαφούλιας

Παίζει:

Ευαγγελία Μουμούρη

Κείμενο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Βοηθός σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική: Ted Regklis

Πρεμιέρα: Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Σάββατο: 17:00 & 19:00

Κυριακή: 19:30

Δευτέρα: 21:00

Τρίτη: 21:00

Διάρκεια: 75΄ χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Έργον

Ζωοδόχου Πηγής 3 & Ακαδημίας, 106 78 Αθήνα

Τηλ.: 211 0211301

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη 25€, Α’ Ζώνη 20€, Β’ Ζώνη 18€, Γ’ Ζώνη 16€. Εκπτωτικά 15€ στη Β’ και Γ’ Ζώνη για ανέργους, πολυτέκνους, ΑμεΑ, νέους έως 25 ετών και ατέλειες.

Προπώληση: ticketservices.gr