Το «Μάντεψε Πόσο Σ’ Αγαπώ» του Luke Norris ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκυονίς σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, με τον Αντώνη Καρυστινό και την Άννα Μενενάκου στους βασικούς ρόλους. Πρόκειται για μια ιστορία που βάζει μια σχέση απέναντι σε μια απρόβλεπτη δοκιμασία και εξετάζει τι απομένει όταν οι βεβαιότητες καταρρέουν και καμία επιλογή δεν μοιάζει εύκολη.

Το έργο ακολουθεί ένα ζευγάρι που καλείται να αντιμετωπίσει μια συνθήκη ικανή να κλονίσει όσα θεωρούσε δεδομένα. Αγάπη, φόβος, σύγκρουση και απώλεια εναλλάσσονται, καθώς οι δύο ήρωες προσπαθούν να αποφασίσουν αν και πώς μπορούν να συνεχίσουν μαζί, αναζητώντας τελικά τι σημαίνει ουσιαστικά η αγάπη όταν πάψει να είναι απλώς συναίσθημα και μετατραπεί σε επιλογή.

Στο σκηνοθετικό του σημείωμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας ξεκινά από μια βασική διάκριση: άλλο ο έρωτας, η επιθυμία, ο ενθουσιασμός και η τρυφερότητα και άλλο η αγάπη, την οποία αντιμετωπίζει ως απόφαση. Μια απόφαση που δεν δοκιμάζεται όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν όλες οι διαθέσιμες επιλογές μοιάζουν επώδυνες ή λανθασμένες.

Η παράσταση στρέφει έτσι το ενδιαφέρον στη μοναξιά της ευθύνης. Σε μια εποχή όπου ειδικοί, στατιστικές, αλγόριθμοι και πιθανότητες υπόσχονται απαντήσεις, το έργο θυμίζει ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες ο άνθρωπος μένει μόνος απέναντι σε μια απόφαση που κανείς δεν μπορεί να πάρει για λογαριασμό του — και ύστερα πρέπει να συνεχίσει να ζει μαζί της.

Για τον Τσαφούλια, το έργο δεν αφορά το «σωστό» και το «λάθος», αλλά εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου οι βεβαιότητες τελειώνουν και αρχίζει η πραγματική ζωή. Και το θέατρο, όπως σημειώνει, δεν χρειάζεται να υποδείξει στο κοινό τι να σκεφτεί, αλλά να το αναγκάσει να δει πόσο εύκολα κρίνουμε τις ζωές των άλλων μέχρι να έρθει η στιγμή να ζήσουμε τη δική μας. Αυτό που μπορεί να γεννηθεί από αυτή τη συνάντηση δεν είναι απαραίτητα μια απάντηση, αλλά περισσότερη κατανόηση.

Στην παράσταση συμμετέχει επίσης η Εύρη Σωφρονιάδου.

Πρεμιέρα: Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 στις 20:30

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:30

Διάρκεια: 95 λεπτά

Θέατρο: Αλκυονίς, Ιουλιανού 42-46, Αθήνα

Εισιτήρια: 22€ Α’ Ζώνη, 20€ Β’ Ζώνη, 17€ εκπτωτικό, early bird 15€

Προπώληση: more.com

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Παίζουν: Αντώνης Καρυστινός, Άννα Μενενάκου

Συμμετέχει: Εύρη Σωφρονιάδου

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Μουσική: Ted Regklis

Φωτισμοί: Έλενα Πετροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα

Παραγωγή: BlackSpine Production